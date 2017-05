El ciberataque mundial afectó el Hospital de la Baxada en Paraná

Internacionales Temen que un nuevo ciberataque pueda causar estragos en las próximas horas

El viernes el mundo se vio sacudido por un inesperado ataque informático que rápidamente cobró escala global y que todavía no está totalmente controlado.En un principio, la actividad maliciosa había sido identificada en empresas españolas y hospitales británicos, pero no tardó en expandirse y alcanzar distintos territorios.En la capital entrerriana alcanzó al Hospital de la Baxada "Teresa Ratto", según confirmó ael director del organismo, Carlos Ramos.El funcionario señaló que "sufrimos el ataque pasadas las 6 de la mañana del viernes. Automáticamente, al notar que el sistema estaba infectado, se cortó la comunicación externa para poder cuidar los servicios. Ese día se suspendieron algunas prácticas determinadas que usan equipos informáticos, tal es el caso de mamografías o ecografías. Durante el fin de semana se trabajó y esta madrugada se pudo poner el sistema en línea, por lo que estamos nuevamente desarrollando las tareas con normalidad, después de tres días de trabajo bastante fuerte"."El hospital no perdió ni un solo dato, ni se ha filtrado información", afirmó.Para que el hospital funcione a pleno "falta muy poquito", aseveró el director. No obstante, afirmó que enviaron un informe a PAMI central solicitando que se acelere la culminación, puesto que "la obra está absolutamente paralizada y falta un 2 por ciento. El equipamiento está en depósito y no lo podemos poner en funcionamiento".