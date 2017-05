Carlotto definió a Carrió como "una señora petardista"

Muy crítica del Gobierno, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, lo fue también con Elisa Carrió, al ser consultada sobre el discurso de la diputada nacional durante el debate sobre la ley que acota el fallo de la Corte Suprema sobre el 2x1 para represores.



La dirigente de derechos humanos se manifestó disgustada con las expresiones de Carrió, aunque dijo no haber sido sorprendida por las mismas. Según Carlotto, la diputada de Cambiemos "hizo una presentación académica donde más que nada mareó a los que estábamos escuchando para decir que estaba de acuerdo con lo que se había hecho".



En declaraciones a Radio 10, calificó a Carrió como "una señora petardista, siempre tira cosas así sin sentido, acusaciones que no llegan a ningún término, sospechas que ensucian a la gente cuando la moral de las personas es sagrada. Es dueña de decir y pensar lo que quiera, pero hay que ser muy responsable cuando sos miembro de un Parlamento".

Y concluyó: "Cuando había que votar no estaba".