Triaca: "La inflación está bajando, pero hay algunos que remarcan precios"

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca , se refirió hoy al índice de inflación de 2,6 por ciento que hubo en abril según el Indec y advirtió que si bien "va bajando lentamente, no deja de haber algunos que remarcan precios y sacan oportunidad en lugar de pensar en el bien común".



El ministro explicó que "los empresarios establecen precios en base a las condiciones macroeconómicas que ven del país" y "cuando empezamos a dar certezas, confianza, mediano y largo plazo, empezamos a generar condiciones objetivas para que las expectativas empiecen a moderarse".



"Si tenemos una Argentina convulsionada, con inestabilidad ni reglas de juego claras, las consecuencias se ven en los precios", sostuvo Triaca.



Asimismo, destacó que el Gobierno trabaja para generar un "sendero de previsibilidad" en ese aspecto.



"Va bajando la inflación lentamente pero no deja de haber algunos que remarcan precios y sacan oportunidad en lugar de pensar el bien común", sostuvo el ministro de Trabajo en declaraciones a radio Mitre.



Triaca también destacó el "proceso de negociación con las entidades sindicales y empresarias" que lleva adelante el Gobierno en torno a las paritarias de este año.



Y, remarcó que "más del 35 por ciento" de los acuerdos está "dentro de una inflación proyectada desde el 19 hasta el 21, 22 por ciento" que incluye "la recomposición del ingreso del año pasado".



A su vez, el ministro de Trabajo aseguró que "seguimos creciendo hace 9 meses seguidos en empleo neto en la Argentina en el sector privado" aunque admitió que "a no todos les llega el crecimiento de la misma manera y como estado tenemos que hacer que sea una oportunidad de desarrollo para todos".