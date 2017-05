La provincia planea producir insumos médicos y venderlos en el país

A los fines de avanzar en la conformación de un ente público-privado destinado a la producción agentes de diagnóstico y medios de contraste para estudios de tomografía y resonancias, el gobernador Gustavo Bordet se reunió con el titular de la Fundación Centro del Medicina Nuclear y Radioterapia de Entre Ríos (Cemener) que funciona en Oro Verde, Diego Passadore, con autoridades del Instituto de Investigaciones Hematológicas, de la firma Eriochem, y del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper).



En el encuentro participaron el ministro de Salud, Ariel de la Rosa; el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes; el titular del Iosper, Fernando Cañete; el presidente de la Fundación Cemener, Diego Passadore; el director del Instituto de Investigaciones Hematológicas, Salvador Bruno; y el director de la firma Eriochem, José Lucio Núñez.



De acuerdo lo explicado oficialmente, hoy los insumos mencionados se importa en su totalidad, y tiene un costo muy alto. El proyecto es poder llegar a tener una producción propia desde Entre Ríos que llegue al país y al resto del mundo.



En este sentido, De la Rosa comentó que "la idea de la reunión fue impulsar un proyecto que está muy avanzado. Esto es apostar a la ciencia, a la tecnología y al trabajo local. Estamos hablando de componentes que hoy se usan tanto en instituciones públicas como privadas en nuestra provincia y en todo el país, que actualmente provienen de un mercado externo y que se producirían en Entre Ríos", planteó. "Apostamos a este tipo de proyectos, que son superadores a mediano y largo plazo", señaló el ministro y precisó que de la entidad "participarían el gobierno de la provincia, la



Comisión Nacional de Energía Atómica, el sector de la industria farmacéutica privada y la Academia Nacional de Medicina, que pondrá toda la cuestión científica de fondo", detalló.



Valor agregado. El funcionario dijo: "contamos en la provincia con el conocimiento y con la gente preparada, así como también con la iniciativa, no sólo del sector privado, sino del público para concretar un proyecto que está muy avanzado. Es un proyecto superador, de excelencia. Entre Ríos tiene una industria farmacéutica importante, la segunda del país, con un nivel de exportación altísimo, casi en su totalidad, de manera que esto es seguir sumando a la industria farmacéutica de Entre Ríos y al desarrollo biomédico un valor agregado, no sólo en lo económico sino en la formación y desarrollo de recursos humanos", sostuvo.



Por su parte, Passadore dijo que "para el Cemener, la posibilidad de disponer de estos agentes de diagnóstico y medios de contraste para estudios de tomografía y resonancia es de un interés particular, sobre todo porque este tipo de compuestos se importa en su totalidad y tiene un costo muy alto. Acá se está planteando poder llegar a tener una producción propia desde Entre Ríos que llegue al país y al resto del mundo. Estamos pensando con mucha ambición en exportar la producción a lugares que habitualmente nos cuesta llegar".



En tanto, el director de Eriochem, indicó que están "evaluando la posibilidad de constituir un ente público privado para la producción de agentes de diagnóstico y probablemente en lo que concierne a la cuestión terapéutica relacionada con productos radioactivos", apuntó Núñez.



En ese marco, el presidente del directorio de Iosper, Fernando Cañete, explicó que la obra social (que integra el Cemener y es una de las más importante de la provincia) "acompaña este proyecto que es de gran envergadura y tiene mucho potencial de futuro y de desarrollo, ya que es algo que no hay en la provincia ni el país".



Asimismo, remarcó que la propuesta "genera mucha expectativa, ya que mano de obra argentina podrá generar material de contraste, que es algo que hoy se debe importar el ciento por ciento para brindar el servicio en el Cemener". Coincidió con la premisa del gobernador Gustavo Bordet de avanzar rápidamente en el proyecto, ya que en Entre Ríos están dadas las condiciones de posibilidad para que se concrete: "Tenemos recursos humanos, espacio físico y quedaría encontrar las herramientas de financiamiento y jurídicas, para poder concretarlo a corto plazo".



El Centro del Medicina Nuclear y Radioterapia de Entre Ríos que se encuentra en Oro Verde "está funcionando prácticamente a pleno", sostuvo su encargado, Diego Passadore. "Nos está faltando sólo habilitar el hospital de día, de Oncología Clínica, sobre lo cual también estuvimos hablando (en la reunión sobre los insumos). El resto de los servicios están funcionando sin inconvenientes".