Para cumplir la ley proponen que remises pasen a ser taxis

Paraná En qué consiste el proyecto de los taximetristas para regular la actividad

Con el afán de encontrar una salida al problema de larga data que existe en la ciudad en relación con los servicios de taxis y remises, es decir, al cumplimiento de las normas que regulan al sector, la Cámara de Taximetristas elaboró un proyecto para que sea tratado por los concejales. En este sentido, proponen incorporar a los remises al sector de los taxis con el objetivo de formalizar el servicio público.La condición para este traspaso es que los propietarios cuenten con un solo móvil. En la iniciativa se enuncia que estarían en condiciones de hacer el pase "las personas físicas que sean propietarias de un vehículo actualmente como remis habilitados por la Municipalidad que reúnan los requisitos previstos en la ordenanza 7384 que regula el servicio de taxi y que manifieste su expreso deseo de adquirir una licencia de taxi y dejar de prestar el servicio de remis". Esto dejaría afuera a aquellos que cuentan con varios vehículos.La propuesta fue dada a conocer a través del instituto de Voz Ciudadana en la última sesión del cuerpo legislativo de Paraná. En diálogo con EL DIARIO, Jacob afirmó que "los taxistas no somos los dueños de la verdad. Esta propuesta está para ser discutida y hacerle modificaciones si es necesario" y agregó que "algo hay que hacer porque en la actualidad hay un desorden total. Así no le sirve a nadie". Antes de presentar la idea, el taxista mantuvo reuniones con la comisión de Servicios Públicos del Concejo que preside Elsa Salazar (Cambiemos).Jacob indicó que, en la actualidad, en Paraná circulan 492 taxis y alrededor de 1000 remises habilitados "pero hay otros 700 u 800 remises truchos, es decir, que son más que los taxis legales".La mencionada Cámara propone que todos los taxímetros locales cuenten con medidas de seguridad que protejan tanto al pasajero como al chofer. En el proyecto se propone que los remises sean de alta o media gama sin identificaciones visibles. Al mismo tiempo, deberán contar con una hoja de ruta y no podrán subir pasajeros en la vía pública. Bajo esta la modalidad es que funciona en otras ciudades.En los fundamentos de la normativa apelan a la obligación del Estado en relación con la prestación de servicios públicos del transporte (colectivos y taxis). Por lo tanto, en este marco no existe el mercado libre sujeto a las leyes de la oferta y la demanda que puede llegar a terminar perjudicando al usuario dado el riesgo de la formación de monopolios u oligopolios.En este marco, propone el cese del otorgamiento de licencias y habilitaciones de taxis y remises y la modificación de las actuales normas 7384 y 7635. La iniciativa cuenta con varias páginas dedicadas a describir la actual situación del sector y al despliegue de razones por las cuales es necesario cambiar la regulación. En total, cuenta con 54 artículos. El proyecto pasó a la oficina de Propuestas Ciudadanas del Concejo Deliberante. (El Diario)