Massa sobre el 2x1 a represores: "Falta sensibilidad"

El titular del Frente Renovador (FR), Sergio Massa, dijo hoy que "falta sensibilidad y no hay conocimiento de la importancia y el ánimo que genera en la sociedad" la aplicación de la Ley del 2x1 en delitos de lesa humanidad, al ser consultado sobre la 'reacción oficial' tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que habilitó este tipo de cómputos para un represor, situación luego modificada con la sanción de una ley en el Congreso.



Así respondió el titular del FR en Radio Mitre cuando el periodista le consultó sobre la "demora del presidente Mauricio Macri en pronunciarse sobre el fallo", tal la pregunta textual del periodista. "Habría que preguntárselo a él, me parece que por ahí no hay conocimiento de la importancia y el ánimo que este tema genera en la sociedad argentina", deslizó. En la misma línea dijo que "falta sensibilidad" y "es más fuerte la discusión con un sector" cuando se trata de "temas que la Argentina ya discutió".



Según Massa, "el fallo de la Corte fue un gran error", y "cuando salió, planteamos (desde el FR) la necesidad de que Argentina fuera a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH)". "La primer reacción (oficial, según Massa) fue la de avalar y respetar el fallo y creo que el repudio de la sociedad y la demostración que concluyó con la marcha hizo que finalmente se retrocediera", sumó el tigrense.



Para el legislador se trata además de una "estrategia" para "no debatir temas presentes" entre los que citó "la inflación". "La pelea por los verdaderos problemas está ausente en la Argentina", dijo, e insistió en su proyecto de quita de impuestos para alimentos y el establecimiento de una Ley de Góndola.



Ayer la Corte Suprema de Justicia informó que a partir de la semana próxima comenzará a aplicar la nueva ley 27.362 que prohíbe beneficiar con el computo del 2x1 a condenados por cometer delitos de lesa humanidad.



La noticia se conoció luego de que el gobierno promulagara la ley sancionada esta semana por el Congreso Nacional a través de su publicación en el Boletin Oficial y después de la multitudinaria manifestación a Plaza de Mayo que el miércoles último rechazó el fallo de la Corte en el "caso Muiña", que otorgó el 2x1 a un represor condenado por delitos de lesa humanidad.