Bordet gestiona y concretará obras en Aldea Protestante

Con la decisión del gobernador Gustavo Bordet de dar respuestas viales, sanitarias y educativas a Aldea Protestante se fue el presidente de la junta de gobierno de esta pequeña localidad del departamento Paraná, Duilio Erbert, del encuentro que mantuvo este viernes en Casa de Gobierno con el mandatario y ministros, entre otros funcionarios. La reparación de acceso, la construcción de un salón de usos múltiples y nuevas salas para la escuela del pueblo fueron algunos de los pedidos para los que las gestiones ya empezarán la próxima semana.



El gobernador Bordet recibió a Duilio Erbert, que fue acompañado por el diputado provincial Jorge Monge y funcionarios de la Junta. Estuvieron también los ministros de Planeamiento, Luis Benedetto; de Salud, Ariel De la Rosa; la administradora de Vialidad Provincial, Alicia Benítez de Feltes; y el secretario de Energía, Raúl Arroyo.



Al respecto, el presidente de esta Junta y referente del frente Cambiemos, sostuvo: "He podido hablarle al gobernador Bordet y decirle todo lo que necesita mi pueblo. Estoy muy agradecido por todos los funcionarios que vinieron y escucharon. Tuvimos muy buena respuesta", dijo Herbel.



Se refirió al acceso al pueblo y dijo que "data del 1973 aproximadamente y se le ha podido hacer muy poco mantenimiento. Está muy deteriorado por el exceso de lluvia caída en 2016 y la que viene cayendo este año. Las calles internas también están bastante deterioradas. Nuestro presupuesto mensual como junta de gobierno es escaso y se nos hace muy difícil repararlos con recursos propios. Por eso, consultamos al gobernador sobre las posibilidades que habría de repavimentar. Nos dio una respuesta satisfactoria. Buscarán la fuente de financiación", indicó.



En la reunión también se habló sobre la situación de las calles internas, a partir de lo cual el gobierno provincial hará un proyecto que contemplará el estado en la que se encuentran y se buscará financiamiento. Además, "está la posibilidad que mediante un subsidio podamos comprar un tractor y un elevador para poder arreglar las luminarias".



Erbert comentó que el centro de salud funciona en el edificio de la junta de gobierno. "Ya nos queda chico el espacio para las actividades de la junta. Tenemos que ver si está a nombre del Superior Gobierno de la Provincia un terreno y así poder edificar un salón de usos múltiples con recursos que nos dará la provincia en desembolsos semestrales hasta que se construya una parte. De ese modo sería hasta que podamos concretarlo", informó.



Educación también estuvo en el temario a partir del pedido que la escuela de Aldea Protestante cuente con una sala de jardín de tres años, una sala de laboratorio y refacciones en el frente del establecimiento educativo. "Es la primera vez que me reúno con el gobernador, que he podido hablarle y decirle todo lo que necesita mi pueblo. Estoy muy agradecido por todos los funcionarios que vinieron y escucharon. Tuvimos muy buena respuesta", concluyó.



Al respecto, el ministro de Planeamiento, Benedetto detalló que dentro de los temas planteados por el presidente de la Junta de Gobierno está "la reparación de un tramo del acceso y también se acordó un plan de trabajo para la situación vial de la Aldea. Este último se iniciará la próxima semana en el cual se evaluará la situación, se confeccionará el proyecto y se buscará el financiamiento correspondiente para poderlo llevar adelante".



Se refirió luego "a un futuro de salón de usos múltiples porque el presidente de la junta de gobierno planteó la necesidad de contar con un lugar para realizar sus actividades y separarlo del centro de salud que hoy forma parte de un sólo edificio. En eso, también el gobernador Gustavo Bordet se comprometió y nos asignó la tarea de llevar adelante eso.



La reunión fue positiva y nos hemos comprometido con esta línea de trabajo", remarcó.