Este viernes, asambleas de UPCN en Escuela Hogar y Registro Civil

Luego del anuncio realizado por el Gobernador de la Provincia, Gustavo Bordet, en relación al aumento salarial para estatales, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) manifestó que "se trata de una decisión unilateral del gobierno que no fue discutida con el sindicato, y lamentó que se retroceda a lo que ocurría en otros tiempos, donde no había paritarias y nos enterábamos de estas cosas por los medios de prensa como ahora".Tras monitorear "el primer cuatrimestre del año, vamos a hacer el ajuste correspondiente y, a fin de mes, los empleados van a cobrar 3 puntos más para llegar al 9 determinado por el índice inflacionario", anunció este jueves, Bordet.De acuerdo a lo indicado a, por José Zarza, integrante de la comisión directiva de UPCN, este viernes el gremio realizará asambleas en los lugares de trabajo. A las 9:30, será en Escuela Hogar; y de 11 a 13, en el Registro Civil de calle Dean J. Álvarez. En ese horario no atenderán al público.Recordó que UPCN viene realizando, medidas "en el marco del plan de lucha vigente desde la semana pasada, con asambleas en los lugares de trabajo, con quite de colaboración".