Bordet a docentes: "No somos tercos ni inflexibles"

Video: Docentes entregaron un petitorio al gobernador Bordet

El gobernador Gustavo Bordet mantuvo un franco diálogo con los dirigentes de la seccional de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) de Villaguay. Le entregaron un petitorio y se comprometió a resolver lo planteado.Dialogaron sobre la continuidad de la escuela Nº 1 que "durante largo tiempo fue una demanda de la población. Hemos retomado la obra y me dijeron que va a buen ritmo. Les dije que seguirá a buen ritmo porque tenemos la reserva presupuestaria, tenemos organizado el desembolso financiero para hacer la obra y terminarla. No comprometemos obras que no podremos hacer", insistió.Además, se refirió a la propuesta salarial realizada a los gremios docentes y explicó que "hemos ido mejorando hasta llegar a un porcentual que está muy encima de varias provincias que acordaron. Lo hicimos con un criterio de racionalidad y responsabilidad, entendiendo que era lo que podíamos cumplir y que podíamos ir trabajando del mismo modo, ordenado con el cronograma de pagos acotado al día 10 y cumpliendo con todas nuestras obligaciones. En el caso de que, por algún motivo, la inflación sea mayor al 23,5% nosotros actualizaríamos".La propuesta no fue aceptada por los docentes. El gobernador, consideró que "es el máximo esfuerzo que hicimos, pero podemos seguir conversando y mantener el diálogo permanentemente. Lo hicimos en el marco de profundo respeto hacia los docentes porque independientemente de los conflictos y medida de fuerza, nunca llegamos a la situación de tensión de faltar el respeto. Es legítimo el derecho pero tenemos que buscar compatibilizar un justo reclamo con las posibilidades salariales que tiene la provincia en el marco de acuerdos que se dan en todo el país".Además y respecto a errores en las liquidaciones, señaló que trabajan para subsanar aquellos problemas que se produjeron y aseguró que "está en nuestra voluntad no perjudicar a ningún trabajador. Ya lo dije ante la Asamblea Legislativa: ningún trabajador ganará menos que la inflación durante este año. Si tenemos la posibilidad buscaremos que el incremento pueda, de algún modo, recomponer lo que se deterioró el año pasado por inflación. Nunca vamos a cortar el diálogo".Asimismo, se comprometió a resolver los problemas de liquidación "a la brevedad" y remarcó que "lo estamos haciendo en toda la provincia".Y agregó: "Vamos a poner lo mejor de nosotros para llegar pronto a una solución. No somos inflexibles, cuando nos equivocamos lo reconocemos y en esto estaremos dialogando siempre".