Aumento salarial: UPCN amenaza con paro ante "decisión unilateral" del Gobierno

El Gobernador Bordet anunció nuevo incremento salarial para empleados públicos

Ante el anuncio realizado por el Gobernador de la Provincia, Gustavo Bordet en relación al aumento salarial para estatales, la Unión del Personal Civil de la Nación manifestó que "se trata de una decisión unilateral del gobierno que no fue discutida con el sindicato, y lamentó que se retroceda a lo que ocurría en otros tiempos, donde no había paritarias y nos enterábamos de estas cosas por los medios de prensa como ahora", resaltaron en un comunicado enviado a este medio.En consecuencia, se convocó en forma urgente a la Comisión Directiva, para "resolver los pasos a seguir en el plan de lucha que se viene llevando a cabo, en demanda de respuestas a la problemática salarial para el sector", explicaron."De confirmarse la información y ante la actitud del gobierno de no respetar el marco paritario, UPCN estaría confirmando la realización de una medida de fuerza provincial para todos los trabajadores de la administración pública, para la próxima semana", resalta el gremio en un comunicado enviado a este medio.