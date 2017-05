"De la Rosa no puede hablar tan livianamente", indicaron Choferes Oficiales

Las declaraciones del ministro de Salud de Entre Ríos, Ariel De la Rosa, quien acusó a un grupo de empleados públicos de romper las ambulancias del servicio de Emergencias Sanitarias, generaron "mucho malestar" dentro del Sindicato de Choferes Oficiales de la provincia., Alberto Costa, Secretario General del gremio confirmó que "los trabajadores del 107 se sienten muy molestos, por eso tomamos la decisión de hacer una denuncia en el Ministerio de Trabajo, comunicándole al ministro que estamos para defender a los compañeros. No podemos hacer una denuncia penal porque eso le corresponde a los compañeros, pero el sindicato los va a apoyar penal y administrativamente".Sobre los dichos de De la Rosa, Costa afirmó: "Nosotros. Me parece que las palabras del Ministro no son las palabras adecuadas, tendría que averiguar bien cómo son las cosas. Tendría que hacer una investigación para ver si fue mecánica o humana y si fue humana le corresponde el rigor de la ley, pero si fue mecánica no puedo culpar a los trabajadores. Las ambulancias tienen más de 10 años y los compañeros salen a Buenos Aires con el tren delantero roto".Por su parte, Fernando Grosso, Secretario Adjunto del Sindicato de Choferes Oficiales, manifestó aque el servicio de ambulancias "es deficiente porque los vehículos no están en condiciones. Los choferes ponen buena voluntad y muchas veces las arreglan ellos para poder salir. Los dichos del Ministro rebasaron el vaso, no se puede hablar tan livianamente sin tener las pruebas necesarias para acusar. Si sabe quién cometió el delito en contra de un bien del Estado, que concurra a los tribunales y haga la correspondiente denuncia".Finalmente, Grosso opinó que "el ministro De la Rosa está embarrando la cancha", y reclamo: "nunca fuimos atendidos como corresponde, jamás".