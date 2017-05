Citaron a Moreno a indagatoria por la manipulación de índices del INDEC

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral citó a declaración indagatoria para el 27 de junio al ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, en una causa en la que está acusado de manipular las estadísticas del INDEC durante su gestión.Se trata de la causa por supuestas irregularidades en la medición del índice de inflación. El año pasado el fiscal Carlos Stornelli había reiterado un pedido la indagatoria realizado en 2007. Para Stornelli, ya en aquel momento las pruebas del expediente resultaban "suficientemente verosímiles como para sospechar fundadamente" que Moreno presionó para acceder a información protegida por la ley de secreto estadístico.Además se citó a Beatriz Paglieri, a quien Moreno designó en reemplazo de en lugar de Graciela Bevacqua; a Ana María Edwin, y a los ex empleados del organismo Ulises Valentín, Marcela Filia y Celeste Cámpora Avellaneda.Según fuentes judiciales, la indagatoria fue solicitada a partir de un peritaje que se hizo en la causa por profesionales de la Universidad de La Plata y peritos de parte.Las fuentes explicaron que ese peritaje indicó que había un programa informático en el INDEC que controlaba que no hubiera desviaciones de precios en la medición del costo de vida. "Tales hallazgos resultan más que contundentes sobre la acreditación de los hechos investigados y redunda sobre la sospecha de la manipulación de datos estadísticos que, durante el período que se investigó, habría ocurrido", señaló el fiscal.En esta investigación judicial ya declararon como testigos las funcionarias desplazadas Bevacqua y Clyde Trabucchi, ex directora nacional de Condiciones de Vida que tenía a cargo la elaboración del el IPC, y el ex titular del INDEC, Lelio Mármora, que renunció alegando problemas de salud.