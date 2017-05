Busti resaltó la "apertura democrática" de Bordet

Continuando con el trabajo y la tarea de la construcción de un Frente Peronista, el ex gobernador de la provincia, Jorge Busti participó anoche como invitado de un encuentro en el que estuvieron presentes dirigentes justicialistas e históricos militantes, que se desarrolló el Salón de la Comisión Vecinal "El Buen Pastor" Barrio Paraná 1 de calle Luz Vieyra Méndez y Villa Fontana.



Busti llegó acompañado por el diputado provincial Gustavo "Tavi" Zavallo y fueron recibidos por los organizadores; allí el eje de la charla fue la necesidad de fortalecer el peronismo y al gobierno provincial "con el objetivo de enfrentar el tremendo ajuste que se viene después de octubre y es necesario hacerlo desde un triunfo electoral y no de una derrota".



En ese sentido dijo "muchos militantes que antes nos descalificaban o ninguneaban hoy me piden que encabece la lista, pero considero más importante es que logremos confluir y consolidar un frente democrático en cual todos nos podamos expresar y es válido que el gobernador promueva su lista y qué quienes estén en desacuerdo armen una lista alternativa y sea la voluntad popular en las primarias la que legitime a los candidatos del Frente Peronista".



"Queremos apoyar al gobernador Gustavo Bordet por su apertura democrática, continuó diciendo el ex mandatario, por la meta que se impuso para la provincia, como es recuperar el equilibrio fiscal; no es momento de priorizar candidaturas, sino de apoyar y de acompañar sin mezquindades este momento que vive la provincia".



Luego añadió "Nos sentimos cómodos en un espacio donde pensar distinto no nos identifica como enemigos, sino simplemente que tenemos un pensamiento diferente; donde el debate, el intercambio de ideas sea algo natural para alcanzar los consensos, el restablecimiento de esta sola premisa, es un gran logro alcanzado para la vida interna del peronismo".



En su alocución expresó su adhesión a la marcha en repudio al Fallo del 2 x 1 de la Suprema Corte de Justicia que benefició a un condenado por delitos de Lesa Humanidad y contó que la diputada nacional, Cristina Cremer junto al joven presidente de nuestro partido del Frente Entrerriano Federal (FEF), Claudio Ava Aispuru, participaron junto a otros dirigentes de la Marcha en Plaza de Mayo.



"Los que estamos en política hace mucho tiempo, sabemos que nada de esto es casual, sino que es una cuestión ideológica que se viene practicando sistemáticamente de atacar lo que la mayoría de los argentinos conseguimos en la lucha por los Derechos Humanos y hay que valorar además la rapidez de los legisladores para sancionar una ley que establece la limitación expresa a la posibilidad de que represores y genocidas puedan acceder al beneficio del 2x1, tal como hace una semana había habilitado la Corte Suprema".



Finalmente Busti instó a los presentes a redoblar esfuerzos en Paraná y la provincia para replicar ese tipo de reuniones "de hablar cara a cara con los compañeros, salir a recuperar el tiempo perdido y mostrar a la sociedad un peronismo unido, dispuesto a enfrentar cualquier intento de avasallamiento a la provincia o a la dignidad de los trabajadores".



Estuvieron presentes los presidentes de las unidades básicas 9ª, 16ª y 18ª "Peca" Benítez, Walter Vittori y José Suárez, respectivamente; los presidentes de la comisiones vecinales de Paraná 1, Jardín del Sur y Jardín Los Tilos; los dirigentes Marcos Albornos, Leonardo Duarte, Gabriel Abelendo, Graciela Traversso y Jorge "Topo" Zuttion, entre otros.