"No hemos despedido a nadie", enfatizó Bordet ante los gastronómicos

El gobernador Gustavo Bordet y el vicegobernador Adán Bahl participaron este miércoles de la inauguración de la nueva sede de la seccional Paraná de la Unión de Trabajadores Gastronómicos y Hoteleros de la República Argentina (Utghra) junto al intendente de Paraná, Sergio Varisco y autoridades nacionales del gremio. "Entendemos que son tiempos difíciles, y justamente es en estos tiempos que tenemos que estar al lado de las organizaciones gremiales para evitar que existan despidos o pérdidas de fuentes de trabajo", señaló el mandatario durante su discurso ante los trabajadores gastronómicos.



Bordet destacó el desarrollo de infraestructura para el turismo en la provincia, y la incorporación de empresarios y trabajadores gastronómicos a la gestión de gobierno. "Tenemos que estar a lado de las organizaciones gremiales", enfatizó.



En ese sentido, recordó que "cuando asumí dije que los trabajadores no iban a ser variables variable de ajuste. Podemos hacer mucha economía en el Estado, pero no a la costa del despido de los trabajadores, y por eso en estos 16 meses, no hemos despedido absolutamente a nadie".



"Y también me comprometí este año a que ningún trabajador público en la provincia de Entre Ríos va a ganar menos de lo que inflación fije, para proteger el salario real de cada familia de trabajador público", sostuvo.



El gobernador explicó que "del mismo modo que cuando discutimos salario, que son montemos de tensión, no entendemos que hay una relación patronal desde el Estado. En el Estado los ciudadanos nos han confiado para que administremos sus recursos. Podemos debatir con los trabajadores, pero no en el rol de patrón, si no en el rol de mandantes. Porque son los mismos trabajadores los que nos han votado. Y ahí es donde tenemos que encontrar los acuerdos".



Por otro lado, Bordet destacó el trabajo que se hace desde el gobierno para mejorar la infraestructura turística: "un ejemplo muy tangible de esto es que en agosto estamos inaugurando el Centro de Convenciones de Paraná", dijo e indicó que "el sector servicios es el que más empleo genera", y concluyó: "tenemos una gran tarea para desarrollar el turismo en Entre Ríos, y de esa manera, generar empleo sustentable para los trabajadores del gremio gastronómico".



Pero "no lo podemos hacer solos. Lo tenemos que hacer todos juntos, desde el lugar y la responsabilidad que nos toca", enfatizó y explicó: "por eso cuando diseñamos políticas públicas para el turismo convocamos a todas las partes involucradas, para que las decisiones las tomemos compartidas. Hay que buscar consensos y acuerdos. Cada uno tiene mucho para aportar en lo que es materia de desarrollo turístico y generación de empleo. Este es el camino que tenemos por delante, y estos los desafíos. Por eso, obras como ésta son las gratifican. Es un logro de todos los afiliados" afirmó.



Por su parte, y tras destacar las potencialidades de la provincia en materia turística, el secretario General de los Gastronómicos Luis Barrionuevo, afirmó: "apostamos a Entre Ríos". Además, en el plano nacional subrayó la pérdida de puestos de trabajo en el sector gastronómico y dijo "a lo mejor en este momento que estamos un poco parados, pero creemos en algún momento tiene que aparecer la recuperación del país".



En tanto, el secretario General de Utghra Seccional Parana, Hugo Permayú, valoró la inauguración como un hecho de los trabajadores, y también en ese marco, el intendente de Paraná, Sergio Varisco se refirió a la articulación con las organizaciones gremiales y todos los estamentos del Estado.



Por último, las autoridades recorrieron las nuevas instalaciones, que consta de cuatro pisos, múltiples salones, y que estará equipado con tecnología para prestar servicios médicos a los trabajadores de Utghra, entre otros usos.