El Frente Sindical Docente demandó al gobierno que "no cierre el diálogo"

El Frente Sindical Docente le demandó al gobierno provincial que "no cierre el diálogo", luego de que el gobierno provincial reiterara la propuesta salarial anterior, ya que el ministro de Economía, Hugo Ballay, le expresó a los gremios docentes que "no se liquidarán" los aumentos propuestos para abril, julio y octubre hasta que las entidades sindicales "no arriben a un acuerdo general".Firmaron el comunicado Fabián Peccín, Secretario General de AGMER; Andrés Bessel, Secretario General de AMET; Sergio Pesoa, Secretaria General de SADOP; y Mirta Raya, Secretaria General de UDA.