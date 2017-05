Avanza un proyecto para difundir las fotos y domicilios de violadores

Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de mayoría sobre el proyecto para crear el Registro Nacional de Delincuentes Sexuales (Renadese), que busca brindar información pública sobre los condenados por este tipo de delitos.El plenario de las comisiones de Legislación Penal, a cargo de Gabriela Burgos (UCR-Jujuy); de Justicia, que preside Diego Mestre y de Presupuesto, de Luciano Laspina (PRO) iba a realizarse el martes, pero el desarrollo de la sesión especial, en la que se aprobó un proyecto para limitar la aplicación del 2x1, obligó a postergar el debate para el miércoles.La iniciativa impulsada por Mestre (UCR-Córdoba-Cambiemos) busca complementar la ley que creó el Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos Contra la Integridad Sexual y que el Gobierno Nacional reglamentó días atrás, ya que esa norma incluye sólo la información genética de los violadores que, hasta el momento, no es pública.Al defender el dictamen, Burgos destacó la importancia de avanzar en el proyecto, al sostener que la finalidad "es crear un sistema de alertas a la población para los condenados por este tipo de delitos" y planteó que en el recinto se podrán incorporar más cambios, a la vez que sostuvo: "No es la herramienta para erradicar este tipo de delitos pero es una herramienta más para seguir luchando contra este flagelo".Mestre, por su parte, sostuvo que el objetivo "es que los habitantes de todo el país puedan acceder y ver la información sobre condenados por delitos de abuso sexual con o sin acceso carnal", al advertir que se trata de un delito "que tiene alto índice de reincidencias" y rechazó incluir en el texto sanciones al incumplimiento de la ley, como proponía la iniciativa impulsada por el cordobés aliado del Frente Renovador, Juan Brügge.Para la diputada del FPV-PJ, Diana Conti, "hay consenso para tratar de disminuir este flagelo" y adelantó su respaldo al dictamen, aunque admitió que ese bloque dejó en libertad de acción a sus integrantes, tras manifestar su compromiso con las víctimas de este tipo de delitos.Si bien Brügge adelantó su respaldo al proyecto, había pedido complementar el dictamen con el de su autoría, que establece, entre otras cuestiones, que el condenado por este tipo de delitos que logre la libertad se presente cada 30 días ante la Justicia y dispone sanciones para los que no cumplan con esa disposición, cuestión que fue finalmente desechada por el oficialismo.La discusión sobre la creación de un registro de violadores cobró un fuerte impulso tras la muerte de Micaela García, violada y asesinada en Gualeguay por un convicto que ya había sido condenado por este delito y estaba en libertad sin haber cumplido su pena.Los diputados habían comenzado a evaluar la semana pasada un despacho sobre la creación de este registro en un plenario de comisiones -que contó con la presencia de familiares de víctimas de delitos sexuales- pero en esa ocasión no tuvieron el quórum reglamentario para poder emitir el dictamen correspondiente.El proyectoy establece que el Ministerio velará por la actualización de los datos contenidos en el registro.