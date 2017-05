Cristina: "La sociedad no está capacitada para leer detrás de las noticias"

La ex presidenta Cristina Kirchner aseguró hoy que la sociedad en la actualidad "no está capacitada para leer lo que pasa detrás de las noticias" y lo comparó con lo que ocurría con su generación: "A nosotros nos decían algo y sabíamos distinguir lo que había detrás de lo que nos decían y lo que estaba pasando porque estábamos instruidos". Además, acusó en el Parlamento Europeo a la Corte Suprema de Justicia que habilitó la aplicación de la ley del 2x1 a delitos de lesa humanidad de ser partidaria.



"Estamos frente a una sociedad que no está capacitada para leer lo que pasa detrás de las noticias. A los de nuestra generación nos decían algo y sabíamos distinguir lo que había detrás de lo que nos decían y lo que estaba pasando. Pero estábamos instruidos intelectualmente, estábamos formados. Éramos una generación muy de lectura, de análisis y con capacidad de generar pensamiento abstracto", afirmó ante los parlamentarios.



En tanto, comparó lo que ocurre en la actualidad: "Hoy estamos ante una sociedad que no tiene los instrumentos como para poder leer todo lo que le dicen y le cuentan. No es mediocridad, no es ignorancia. Estamos ante un fenómeno comunicacional y de información muy diferente al que tuvimos nosotros a través de libros, a través de lo empírico de cada uno de nosotros en la actividad política. Hoy hay una tendencia hacia lo individual, y con muy buenas intenciones. Militantes digitales que se sientan a debatir sobre temas. Es muy bueno, pero es una construcción individual. Esto lleva a una individualidad comunicada".



Sobre las críticas al 2x1, la ex presidenta afirmó que la decisión de la Corte, a su juicio, va a "recuperar la libertad a más de 700 genocidas y retrotrae a Argentina 20 años atrás en materia de derechos humanos, a un país de presos políticos y de genocidas libres".



Pero las críticas de Cristina Kirchner a la Corte Suprema de Justicia no se centraron sólo en la aplicación de la ley 2x1. Cargó también contra los jueces del alto tribunal por abrirle causas a ella mientras no investigan los "Panama Papers".



"No tengo cuentas en paraísos fiscales, no me van a callar, pero Macri y toda su familia aparecen en los 'Panama Papers' con 10, 20, 30 sociedades y en Argentina no renunció nadie", afirmó. Y agregó que eso sería prueba, según la ex presidenta, de "que la Corte de Justicia es un instrumento represor de la oposición".



Ante algo menos de 200 personas reunidas en una sala del Parlamento Europeo en Bruselas ?la mayoría argentinos y un puñado de eurodiputados de izquierdas-, para escuchar a la ex presidenta disertar sobre la situación política actual de América Latina, Cristina Kirchner dijo que ella tuvo "el respeto por la democracia que no ha tenido este gobierno, que no respeta ni las instituciones ni a la ciudadanía".



Cristina dijo también que Macri es de alguna forma un presidente ilegítimo que llegó a la Casa Rosada prometiendo en la campaña electoral que no aplicaría políticas que ahora sí estaría aplicando. "Un gobierno neoliberal que llegó por estafa electoral con una máquina mediática que sólo habla de nosotros", señaló.



La ex mandataria también tuvo tiempo para llamar "títere" al presidente brasileño Michel Temer y asegurar que Dilma Rousseff fue "derrocada" para aplicar políticas neoliberales.