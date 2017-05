Masiva marcha y acto en Plaza de Mayo en repudio al 2x1

Organismos de derechos humanos, el PJ, la CGT -entre otros gremios- y dirigentes de izquierda se concentraron en Plaza de Mayo en repudio al fallo de la Corte Suprema de Justicia que aplicó el beneficio del "dos por uno" a un represor condenado por delitos de lesa humanidad.Miles de personas colmaron las calles adyacentes y los alrededores del paseo histórico. La protesta fue encabezada por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Abuelas de Plaza de Mayo y no contó con la presencia de la Asociación Madres de Plaza de Mayo que preside Hebe de Bonafini.La representante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, fue la encargada de leer el inicio del documento de consenso de los diferentes organismos de DDHH que convocaron a marchar a la Plaza de Mayo."Nunca más privilegios a los criminales de lesa humanidad, nunca más terrorismo de Estado, nunca más genocidas sueltos, nunca más el silencio, no queremos convivir con los asesinos más sangrientos de la historia argentina, ni que nuestros hijos ni las futuras generaciones tengan que hacerlo", subrayaron las agrupaciones, ante una multitudinaria movilización.El documento también señaló que el fallo "que benefició con el 2x1 al genocida Luis Muiña abrió la puerta a la impunidad".La convocatoria también fue adherida por Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otros organismos.En un principio el acto iba a realizarse frente al Palacio de Tribunales pero debido a los arreglos que se llevan a cabo en Plaza Lavalle fue trasladado a la Plaza de Mayo.La jornada también contó con el apoyo de dirigentes de Izquierda, el partido justicialista, además de la CGT, la CTA que conduce Hugo Yasky y otros sindicatos.El bloque de diputados del Frente para la Victoria ratificó su acompañamiento al igual que el Frente de Izquierda y el justicialismo, que a través de su titular José Luis Gioja, respaldó la iniciativa al considerar que el dictamen judicial representa "un golpe a la Memoria, a la Verdad y a la Justicia que todos los argentinos reclamamos y de a poco se fue logrando".La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, justificó la ausencia al señalar que se debe a "muchas razones" pero "principalmente porque está convocada con un Nunca Más que "trae malos recuerdos"."Ese Nunca Más -dijo- nos trae recuerdos de la teoría de los dos demonios". "No vamos a la marcha, pero igual siéntannos cerca de ustedes", pidió Bonafini a través de un video difundido en la página de Facebook de la Asociación, en el que solicitó a quienes acudan a la marcha que "respeten el pañuelo" blanco, símbolo de la lucha de las Madres: "Ustedes ahora son nuestras manos y nuestros pies. Todavía, por suerte, nosotros podemos ser nuestra boca".