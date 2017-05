Zaffaroni, sobre el fallo del 2x1: Cometió "dos errores técnicos graves"

El ex juez del Máximo Tribunal opinó por primera vez de la decisión que tomaron sus ex colegas que beneficia a represores.



Al respecto, precisó que la Corte admitió una aplicación retroactiva en un supuesto "que no se da" y tampoco diferenció la característica del delito de acuerdo a la doctrina y la jurisprudencia.



Zaffaroni pasó por el Senado para sumarse a Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, hijos y familiares y desaparecidos que fueron a apoyar la sanción de la ley "interpretativa".



"Técnicamente lo que ha pasado es que hay un voto de mayoría que incurre en dos errores técnicos graves: primer error técnico pretender que se aplique retroactivamente una ley penal cuando el supuesto para la aplicación retroactiva no se da y, en segundo término, no admitir la distinción entre delitos instantáneos y delitos permanentes que lo admite toda nuestra doctrina, toda nuestra jurisprudencia", manifestó.



El ex miembro del máximo tribunal indicó respecto de la aplicación del "2x1", beneficio derogado en 2001, que "si bien por cierto era una ley penal presuponía un hecho procesal y el hecho procesal es que en vigencia de la ley total o parcialmente se haya cumplido prisión preventiva o por lo menos haya habido un proceso, en este caso ni siquiera ha habido un proceso". Zaffaroni dijo que ese fue el criterio que aplicó en el fallo Arce y "ese es el criterio al que yo me remití, ese es el fundamento que siempre se ha sostenido en nuestro doctrina, en nuestra jurisprudencia".



El ex magistrado, quien se retiró del tribunal al cumplir 75 años, declinó hacer declaraciones sobre la imputación judicial de los tres jueces, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco, por el fallo que suscribieron, para "no contaminar con consideraciones políticas" la cuestión técnica-jurídica.



Con relación a la aplicación del artículo 280, Zaffaroni precisó que permite a la Corte decidir las causas que se tratarán y las que no, una facultad a la que dijo que apela con frecuencia el tribunal.



En tanto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, resaltó que tras 40 años de lucha "el dolor nos ha transformado en mujeres de lucha que no vamos a abandonar mientras tengamos vida".



Carlotto también destacó "el triunfo del pueblo a través de nosotras de encontrar a 122 nietos, bebitos robados durante ese período negro de la historia", muchos de ellos ahora adultos que "nos relevarán" en la tarea de seguir buscando la verdad.