Pichetto quiere "oxigenar" la Corte y "pegarle una patada" a algunos jueces

El presidente del Bloque del PJ-FPV del Senado de la Nación, Miguel Pichetto, consideró hoy que es necesaria una "oxigenación" de la Corte Suprema al cuestionar a sus miembros por no "haber hecho un esfuerzo, una cohesión entre los integrantes" al resolver la aplicación del beneficio del "dos por uno" a un represor condenado por delitos de lesa humanidad.



El legislador apuntó contra el Poder Judicial por considerar que a "algunos habría que pegarle una patada" porque "no entienden nada, no saben para qué son jueces".



Por eso, dijo, "nos encontramos con decisiones judiciales irracionales, que son irresponsables", y que ponen en cuestionamiento "a la propia justicia".



Durante el tratamiento en el Senado de los proyectos que se expresan en contra de la aplicación de ley del "dos por uno", cuestionó a los magistrados de la Corte porque "no se busco un criterio de mayoría mas intenso".



"Deberían haber hecho un esfuerzo, una cohesión en los integrantes. O, por lo menos una mayoría de 4 a 1 en un tema tan sensible", lamentó



En este contexto subrayó la importancia de la sesión, cuyo resultado, entendió como "un mensaje muy claro de uno de los poderes del Estado dirigido al otro poder (legislativo) de lo que piensa el Congreso sobre las normas. No se puede buscar la quinta pata al gato porque tiene 4".



Además reclamó a los jueces "dejar de buscar la construcción ficcional para hacer lo que quieren. Tienen que atenerse a la ley", advirtió.



En este sentido, pidió "una oxigenación" en la Corte y que quienes hayan cumplido los 75 años "se retiren" o soliciten el análisis de sus pliegos en el Congreso porque consideró necesario "rearmar" el máximo tribunal para que "tenga una verdadera expresión" y que "haya un penalista en la corte".