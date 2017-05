De la Sociedad Rural a candidato: Etchevehere habló de una eventual postulación

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Etchevehere, siempre ha mostrado su simpatía por el Gobierno que encabeza Mauricio Macri. Pero ahora esa afinidad podría traducirse en un apoyo concreto, si finalmente se decide a ponerse el traje de candidato para las próximas elecciones legislativas que se desarrollarán en el mes de octubre, publicóLos rumores sobre la posibilidad de que Etchevehere encabece la lista de candidatos en la Provincia de Entre Ríos ha ido creciendo semana a semana, por lo que el dirigente rural decidió dar algunas pistas sobre el asunto: "Hasta ahora nadie me ha hablado ni me ha planteado la cuestión", aseguró en una entrevista por Radio Rivadavia.Sin embargo, el titular de la Sociedad Rural dejó también en claro que no le desagrada la idea y en el caso que la chance sea formalmente planteada "lo analizaré con la mayor responsabilidad".Por último, Etchevehere mostró cautela y afirmó que, tanto su actual cargo como una posible banca de diputado, "son responsabilidades muy importantes".