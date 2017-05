"Siempre estuve en contra del 2X1", una ley "desafortunada", dijo Macri

"Siempre estuve en contra, en contra de cualquier herramienta que sea a favor de la impunidad, más aún cuando se quiere aplicar para delitos de lesa humanidad", afirmó el presidente Mauricio Macri al referirse a la ley denominada 2X1 de reducción de pena, aplicada por la Corte Suprema de Justicia en un fallo.



Consultado sobre la opinión de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien responsabilizó al Ejecutivo por el fallo de la Corte Suprema, que aplicó el 2X1 para un caso de lesa humanidad, Macri respondió: "Ella actúa con la deformación de haber gobernador de una manera, queriendo manejar todos los poderes. La independencia es algo fundamental, da estabilidad", y no se da con "una única persona, un líder iluminado, mesiánico".



Reafirmó seguidamente: "Creo en los equilibrios; tengo otra forma de relacionarme, con la prensa, con la gente, las instituciones. La Corte es independiente, que decide con el criterio jurídico que se presenta. No es lo que piensa la ex presidenta".