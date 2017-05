Docentes pararían este jueves si el Gobierno no ofrece una propuesta salarial

El Gobierno provincial convocó para esta tarde a los sindicatos docentes con el objetivo "de seguir dialogando"; pero desde Agmer adelantaron aque si no hay una propuesta salarial "superadora" este jueves llevarán a cabo el paro de 24 horas que había resuelto el Congreso de la entidad."Si hay una propuesta nueva y mejor, el paro quedará en suspenso y convocaremos inmediatamente a Congreso, pero si la oferta sigue siendo la misma, mañana iremos a la huelga", sentenció ante, Alejandro Bernasconi, secretario General de Agmer.Desde el sector reclaman que la nueva propuesta debería "mejorar el porcentaje de la recomposición, achicar los tramos, un planteo concreto respecto de la devolución de los cinco días de huelga, y la derogación de la resolución 2566".Al consultarle al gremialista por las implicaciones que tuvieron al interior del Frente Sindical Docente, las decisiones de AMET SADOP de aceptar la oferta salarial que hizo el gobierno provincial, éste aseguró: "Sacamos un comunicado conjunto en el que acordamos que la propuesta es insuficiente y planteamos la necesidad de que haya una propuesta mejor. El Frente Sindical se mantiene unido y las deliberaciones que cada sindicato mantuvo internamente, han tomado decisiones diferentes".La seccional Paraná de Agmer llevó adelante hoy asambleas de dos horas por turnos en las escuelas primarias y tres horas en las secundarias. Luego se movilizó al Consejo General de Educación "para exigir al gobierno de la provincia que pague la deuda del mes de marzo que tiene con cientos de docentes en este departamento y el resto de la provincia", argumentó ante, Claudio Puntel, secretario general del sindicato."Hoy comenzaron a pagar parte de esa deuda, siendo que deberían haber pagado la totalidad. Hay cientos de docentes que no tienen el sueldo de marzo cobrado, es decir que se les debe la totalidad de ese sueldo, y hay docentes con juicio de desalojo porque no han podido pagar el alquiler", advirtió el sindicalista.Respecto de los errores en las liquidaciones de los sueldos docentes, el gobierno había apuntado a un problema informático, sin embargo, para Puntel "fue una decisión política de haber entregado la liquidación de los sueldos docentes a una empresa privada, y que tiene un costo extra para la provincia y evidentemente ante las malas liquidaciones, para los propios trabajadores".