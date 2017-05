Desde Concordia convocan a la unidad del peronismo bajo la conducción de Bordet

Agrupaciones concordienses identificadas con el kirchnerismo expresaron su apoyo al gobernador Gustavo Bordet de cara a las próximas elecciones: "Convocamos a todos aquellos compañeros que crean en un proceso de unidad para la construcción de una nueva mayoría que nos permita volver para lograr trabajar en beneficio de todo nuestro Pueblo", instaron a través de un documento que consensuaron, entre otros el Senador Angel Giano, el Secretario de Comercio, Néstor Loggio, entre otros militantes de La Gloriosa JP, de la Agrupación Néstor Kirchner, de Luche y Vuelve, del MTP, del Frente Grande, del Nuevo Encuentro, de Unidos y Organizados, de organizaciones sindicales y educativas.



"Por Perón, por Evita, por Néstor, por Cristina y con Gustavo Bordet: unidos triunfaremos", indicaron.



"Años de proscripción, persecución, pérdidas y dolores nos templaron para entender el valor de la unidad como herramienta para ponerle un freno al saqueo y la injusticia de los poderosos", remarcaron los participantes del encuentro, y afirmaron: "Aquí estamos para defender los derechos de nuestro pueblo, la transformación histórica en la provincia con el mandato de Sergio Urribarri y defender sin titubeos y unidos, a nuestro gobierno provincial y la conducción política del compañero gobernador Gustavo Bordet".



El encuentro se desarrolló este sábado en el club Alumni de Concordia, y contó con la participaron más de 200 militantes de distintas agrupaciones del campo nacional y popular, quienes llevaron a cabo un análisis de la realidad política y social por la que atraviesa el país, y coincidieron en la necesidad de "trabajar juntos en defensa de un modelo superador que nos permita recuperar el proyecto nacional y popular". Para ello, consideraron "estratégico apoyar y militar la unidad del peronismo bajo la conducción política del gobernador y presidente del Partido Justicialista, Gustavo Bordet, con otras fuerzas políticas conformando un frente electoral para lograr un triunfo que permita ese objetivo".



"En tiempos en que el neoliberalismo somete a la Nación nuevamente a la condición de colonia, militantes políticos y sociales, trabajadores, mujeres, jóvenes, pequeños emprendedores y comerciantes, adultos mayores y de nuestras Pymes convocamos a no claudicar en la lucha por una Patria Justa, Libre y Soberana según el mandato que nos dejara Perón, Evita, Néstor y Cristina", instaron a través del comunicado consensuado.



"Los entrerrianos, al igual que el resto de los argentinos, vivimos un proceso de 12 años del desarrollo económico, social, cultural y productivo más importante de la historia de nuestra provincia. Aquel proceso de transformaciones, conquistas y derechos que logró la inmensa mayoría de nuestro pueblo en su calidad de vida, es obstaculizado en su continuidad por las claras decisiones del gobierno de Mauricio Macri y su gabinete de CEO's., mediante aprietes, extorsiones, ajuste indiscriminado, tarifazos, beneficio para pequeños sectores, despidos masivos y chicanas políticas están a la orden del día mientras sostienen con gran hipocresía un discurso falsamente republicano y federal", advierten las agrupaciones concordienses identificadas con el kirchnerismo.



El documento también denuncia que "bajo la máscara de la República, el diálogo y la alegría produjeron una transferencia descomunal de ingresos de la clase trabajadora a los sectores más concentrados y ricos del país y del extranjero, con la devaluación y la licuación del salario; llevaron la inflación a niveles de los peores momentos del país; nos endeudaron de manera significativa y desmantelan la industria nacional con la apertura indiscriminada de las importaciones y el libre cambio, sucediendo lo mismo que en la última dictadura cívico militar".



También hicieron foco en el crecimiento del desempleo y la "persecución" de activistas gremiales: "Vienen por las paritarias y a reducir el costo laboral; provocan un descalabro fiscal eliminando retenciones y paralizando la economía; licúan todos los programas y derechos sociales; desmantelan la política de desarrollo en ciencia y tecnología; vacían la política pública de medios de comunicación; pretenden arancelar la universidad nacional; crean condiciones para revertir los juicios y condenas por el terrorismo de Estado poniendo en cuestión la cifra de desapariciones y finalmente con artilugios legales aplicando el derogado 2 por 1, liberan genocidas condenados; encarcelan fuera de todo marco jurídico a Milagro Sala y desconocen el reclamo mundial por su libertad".



En otro tramo del documento, advierten que "el único horizonte previsible para nuestro pueblo, si no cambian sus políticas antipopulares, es el de un nuevo 2001", y afirman: "el peronismo entrerriano y las demás fuerzas que convergen en un gran frente, no va actuar irresponsablemente ante el abandono de nuestro pueblo en la miseria y la desesperación. Vamos a tender todas nuestras redes de solidaridad y compromiso militante con los más humildes para que no sean víctimas del caos social al que nos conducen".



"Pero lo que no vamos a hacer, es convertirnos en furgón de cola legitimador de las políticas que hambrean a los compañeros y hunden la Nación en la indignidad. Esto lo sostenemos en la memoria de Néstor, que con el desastre del 2001 aún vivo en la conciencia de nuestro pueblo, a días de asumir como Presidente vino a nuestra provincia a salvarla en medio del descalabro de los bonos federales, el corte de la cadena de pagos y la crisis social".



También exigieron la libertad de Milagro Sala, y reivindicaron la política de Memoria, Verdad y Justicia que "es el camino que nuestro pueblo eligió para saldar la deuda con el pasado de terror y mirar el futuro desde la dignidad de los que quieren una Patria Liberada". En ese sentido afirmaron: "no vamos a tolerar un solo paso atrás en el Juicio y Castigo a los represores y responsables civiles del terror y la entrega del país".



"Y les decimos, por sobre todas las cosas, que dejen de soñar con un peronismo y un pueblo domesticado", finalizaron.