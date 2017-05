"2x1": Revelan que en 2013, la Corte ya había dictado una sentencia similar

Este Fallo no se hubiera dado en el Gobierno anterior... pic.twitter.com/EVbsyzVEGY — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 3 de mayo de 2017

El 2 x 1 en casos de lesa humanidad podría beneficiar a más de 750 militares

Su sentencia en Twitter, sonó temeraria a oídos republicanos. Pocas horas después de que se conociera el fallo de la Corte que avaló la reducción de pena por el 2x1 para un represor,Hablaba de ella. Pero no sólo traspasó un límite en el debate sobre la independencia de poderes, sino que, otra vez, no se ajustó a la verdad. Relató.El fallo tiene apenas dos carillas. En ese documento, fechado el 6 de agosto de aquel año, la Corte declaraba "inadmisible" el "recurso extraordinario" que había presentado un fiscal, entre otras cosas, para evitar la reducción de la pena del represor Antonio Herminio Simón.Breve recuento: en el marco de la investigación de la causa conocida como "contraofensiva de Montoneros", Simón fue detenido el 11 de julio de 2002. Había sido coronel y jefe de Destacamento de Inteligencia 123, en Paso de los Libres. Casi una década después, en mayo de 2012, el juez Ariel Lijo lo condenó a 19 años de prisión.Porque lo beneficiaban con el 2x1 y, descontando los 2 años de prisión preventiva que se le computaban por completo, los otros "7 años, 10 meses y 20 días (que llevaba detenido), de conformidad con la ley 24.390 hacen un total de 15 años, 9 meses y 10 días", dijo el fallo.En medio de este debate, algunos jueces, como los tres de la Corte que fallaron a favor de Muiña (Horacio Rosatti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz), consideran que el condenado puede beneficiarse igual con esa norma.Se basan en un artículo del Código Penal, el 2°, que aclara que "si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna".En la causa Simón, como ahora con Muiña, hubo funcionarios judiciales que se oponían al beneficio por la derogación de la ley 24.390 y porque se aplicaba a alguien que había cometido un delito de lesa humanidad. El caso, apelado, fue primero a una Cámara Federal.Y como allí también se ratificó el 2x1 para el represor,El actual presidente Ricardo Lorenzetti, más Juan Carlos Maqueda, Highton de Nolasco, Enrique Petracchi y Eugenio Zaffaroni.En el caso Muiña, la única mujer que queda en la Corte volvió a avalar el beneficio. Lorenzetti y Maqueda lo rechazaron. Petracchi (falleció) y Zaffaroni (renunció) ya no integran el tribunal. También cambió Cristina. Fuente: (Los Andes).-