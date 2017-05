Varisco: "Para un intendente, hoy es accesible poder discutir obras con Nación"

Varisco entendió, en diálogo con Quien Dice Qué, que el actual gobierno conducido por el presidente Mauricio Macri, "es el que más ha atendido a los gobernadores y a los intendentes. Hoy, para un intendente es bastante accesible llegar a un ministro, uno puede discutir las obras que se necesitan para la ciudad".



En este marco, puso relevancia en las obras que se han licitado para la ciudad, "como el caso el Promeba 4, por ejemplo, que son 75 millones de pesos y son la continuidad de un eje que hemos encarado desde barrio las Flores, arroyo Antoñico, hasta la zona de la desembocadura en el Puerto Viejo. Esto significa agua, cloacas, viviendas. Ahora licitamos 75 millones de pesos más", afirmó el intendente.



El intendente de Paraná aseguró que "cuando por muchos años no se mantiene la trama vial, luego a las reformas hay que hacerlas muy profundas, por ejemplo, calle Maciá que tuvimos que hacer entera. Este año queremos hacer Avenida Ramírez, cuyo pavimento es del año `70 y nunca hubo un trabajo en serio. Lo mismo pasa en la cañería de cloacas, que en muchos barrios está colapsada y tenemos que hacer grandes colectoras, que en un 70 % serán financiadas por la Nación".



"Las obras están saliendo; vamos mejorando, aunque es cierto que aún tenemos mucho en el `debe`", opinó.



Se refirió a la posibilidad de construcción de una nueva Terminal de Ómnibus y expresó que "tenemos definido el espacio y estamos haciendo todos los estudios pertinentes. El lugar sería el sitio ubicado a un lado del Club Ministerio, en zona de calle Juan Ambrosetti. Queremos hacer una sucesión pública-privada. Estamos tratando de buscar fondos que financien, tenemos un proyecto y lo vamos a presentar. Hablamos de una obra que tiene un costo de 500 millones de pesos. No es una obra que se hace de un día para el otro pero queremos hacerla en nuestra gestión".



Sobre las cloacas, contó que "hicimos una licitación con una tunelera para la limpieza de las mismas, que es un gran problema en la ciudad. Si no vamos hasta el fondo del problema los inconvenientes van a seguir. Trabajamos con camiones porque parte del buen servicio es la limpieza".

Y agregó: "queremos hacer obras que estén bien financiadas y no se paren. A algunas obras estructurales no las vamos a terminar nosotros porque son muy grandes, pero están saliendo y mejoraremos en el tema de los servicios públicos".



Elecciones



El intendente se refirió a las elecciones legislativas de este año y aseguró que "seguramente el radicalismo va a encabezar la lista de diputados entrerrianos. Probablemente va a haber muchas discusiones. Se van acortando los tiempos para la presentación de las listas. Mi mejor aporte es contribuir a la unidad, a fortalecer Cambiemos en las diferentes variantes, porque hay gente de distintos sectores, incluso del peronismo".



Consideró que "hay que fortalecer el frente, la gente no quiere volver al pasado, no quiere regresar al kirchnerismo y también plantea sus dudas en torno al rumbo económico de este gobierno, pero creo que los pasos que se están dando son los correctos".



Dijo además que "creo que el radicalismo tiene gente que puede destacarse, pero es algo que los partidos deben resolver. Quizás haya internas, esperemos que no, pero no lo descartamos. Yo no seré candidato, colaboraré con el espacio. Hay que buscar a la persona más representativa, eso de creérsela que uno es el artífice de la política no es así".



Por otra parte, aseguró que en el país hay mucho déficit económico por parte del Estado, como así también un dólar bajo que atenta contra las exportaciones de los productos primarios. Señaló que "se heredó un endeudamiento del que no se ha salido y se han tomado algunas deudas. Creo que la economía argentina tiene problemas estructurales serios, pero eso no significa que no vayamos mejorando y salgamos de esto. Hay sectores que se están reactivando pero evidentemente estamos en una gran crisis, no desconocemos esto. No hay que volver para atrás, hay que cruzar el río y ver las luces de alerta que da la economía para solucionar los problemas". Elonce.com