Italia llamó a invertir en Argentina y dijo que hay "estabilidad y apertura"

El ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Angelino Alfano, dijo que su país valora "el trabajo que lleva adelante el gobierno argentino por la estabilidad y la apertura" y llamó a los empresarios europeos a invertir en la Argentina, al inaugurar esta tarde un foro de empresarios de los dos países junto a la canciller Susana Malcorra.



En el marco de la visita del presidente Sergio Mattarella, acompañado por una delegación de algo menos de medio centenar de empresarios italianos, Alfano dijo a los inversores de su país que "hay un gran trabajo para darle estabilidad y apertura a la Argentina".



"Para nosotros Argentina es un socio especial e invertir aquí y crear buenos y nuevos puestos de trabajo es una gran oportunidad", subrayó Alfano.



Además, el ministro italiano dijo que "Italia es un socio especial de Argentina en la Unión Europea" y adelantó que trabajarán para ayudar a que se cierre finalmente el tratado comercial entre el bloque europeo y el Mercosur. "Tenemos que avanzar y no quedarnos sólo en palabras", instó Alfano.



Por su parte, Malcorra ponderó la actualidad de las relaciones entre Argentina e Italia.



"Esto es fruto de la relación que en su momento construyeron el presidente Macri y Mateo Renzi", dijo la canciller.



"La ausencia de actividad en la relación entre nuestros dos países durante los años del gobierno anterior nos obliga a trabajar de manera distinta, a cambiar el foco y mostrar resultados", señaló.



Para la canciller argentina, la visita de la delegación italiana es un "símbolo del momento que vive el mundo, donde muchos buscan cerrarse y nosotros planteamos otra cosa, porque conocemos los frutos de cerrarse al mundo".



"Venimos de esa realidad y así llegamos a donde estábamos 16 meses atrás. Solo abriéndonos inteligentemente es que vamos a alcanzar un destino mejor", dijo.



Tras la apertura, el ministro de Producción, Francisco Cabrera, y el presidente de Fiat Argentina, Cristiano Ratazzi, participaron de un panel en el que el funcionario instó a los empresarios argentinos e italianos a invertir en el país.



"En los últimos años estuvimos aislados y no teníamos el clima para atraer inversiones, pero venimos trabajando en una línea que busca acercarnos constantemente a lo que es un país normal", dijo Cabrera.



"Hace 15 meses no éramos un país normal y decidimos normalizar la economía, salir del default y empezar a ganar mercados", destacó el ministro.



Para el funcionario, es posible una integración entre empresarios de los dos países porque "son dos modelos que se parecen mucho".



Luego, se desarrollaron distintos paneles, como el caso de la Agroindustria, que contó con una mesa integrada por Daniel Funes de Rioja por la industria alimenticia argentina, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ricardo Negri y el gerente comercial de Arcor, Luis Pagani, moderada por el presidente de la Cámara de Comercio Italiana de Rosario, Jorge Luis Fittipaldi.



Del foro participaron 44 empresas italianas que acompañan al presidente Mattarella en el Foro Empresarial Italo-Argentino, que constituye la segunda delegación empresarial del país europeo que visita el país.