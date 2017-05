Boudou declaró por irregularidades en compra de un auto y negó acusaciones

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

"Ni yo ni Agustina Seguín, una de sus expareja, insertamos datos falsos", declaró Boudou, para defenderse de los cargos de "falsedad ideológica" de documentos públicos porque habría truchado los papeles de un automóvil para perjudicar a su exesposa en el juicio de divorcio.

En el inicio del juicio oral, en el que Boudou estuvo acompañado por el exvicegobernador Gabriel Mariotto y el cantante de la "Mancha de Rolando", el Tribunal Oral Federal 1 dio lugar a la lectura de la acusación fiscal hecha en primera instancia por Guillermo Marijuan.



La acusación es porque inscribió en 2003 un vehículo que compró diez años antes y en cuya documentación insertó una dirección que no existía, aunque también se lo acusó como partícipe necesario del delito de falsedad ideológica, puesto que hubo un cambio de motor del vehículo que nunca se denunció, sumado a que el formulario 08 de transferencia de titularidad del mismo tenía firmas apócrifas.

Se trata de un caso menor, pero que puede causarle serios problemas a Boudou y llevarlo a la cárcel en el futuro, teniendo en cuenta que pesan contra él otras causas judiciales: entre ellas, la conocida como "caso Ciccone", que también avanza hacia la instancia oral.

Dos exparejas de Boudou también participarán en el juicio oral, pero mientras una fue citada como testigo por la Fiscalía, su exesposa Daniela Andriuolo, la otra comparecerá como acusada, Agustina Seguín.



Desde hace años, Andriuolo mantiene un reclamo judicial contra Boudou por la separación de la sociedad conyugal.

Le enrostró al ex vicepresidente que hizo desaparecer el boleto de compraventa de un departamento en Mar del Plata para perjudicarla en la división de bienes y que antedató la fecha de compra de un auto Honda CRX del Sol, modelo 92, para no darle la mitad de su valor.

Boudou dijo que él compró el vehículo en 1993 en la concesionaria y que sólo le entregaron cédula verde y formulario 08 y recién inició trámites de cambio de titularidad en 2001: "Sí paso mucho tiempo" reconoció el exvicepresidente cuando la fiscal Stella Scandura le preguntó por la demora.

"Hubiera sido útil conseguir la factura, ahora pienso eso...", dijo sobre la compra del vehículo en la concesionaria.



El exfuncionario aclaró además que entre 1994 y 1996 casi ni usó el vehículo y que cuando él se fue a vivir a la Ciudad de Buenos Aires en 1999 (antes residía en Mar del Plata), recién un año después trasladó el Honda a la Capital Federal.

En 2001, explicó, encargó el inicio del trámite de radicación y del nuevo número de motor del mismo, lo que finalizó en 2003 hasta que seis años más tarde tomó conocimiento de la investigación por las supuestas irregularidades y él mismo lo entregó ante la Justicia.



"Está probado que ni mi firma ni la de Agustina están en la documentación que tiene datos apócrifos", dijo Boudou, quien aclaró que "nunca" tuvo problemas para circular.

Según señaló el exvicepresidente, el vehículo que compró en 1993 estuvo casi sin uso entre el 94 y 96, y entre 1998 y el 2000 estuvo guardado en Mar del Plata bajo el cuidado de su amigo, el empresario José María Nuñez Carmona, también investigado en el caso de la exCiccone Calcográfica.

Además, aseguró que desde el 2000 hasta la separación con Seguín (en 2008) el auto lo usaba ella y por eso encargó los trámites de cambio de radicación a gestores que trataban con esta última y no con él.



En 1993 Boudou compró el vehículo Honda CRX modelo del Sol el cual fue traído desde Japón en 1992: el primer dueño fue Cayetano Campione quien aquel año lo vendió a la concesionaria Atlántida Automotores ubicada en Mar del Plata.

Boudou lo compró en 1993 y recién lo inscribió diez años más tarde: pero la Justicia advirtió que tenía que algunas firmas en el formulario 04 por el que se pide el cambio de radicación que eran apócrifas; sumado a que el exvicepresidente dio un domicilio en la calle Berón de Astrada al 2708, la cual no existe.



Además, en 1995 el vehículo tuvo un cambio de motor al ser fundido el original de fábrica y eso tampoco se denunció ante las autoridades.

La denuncia se originó en septiembre de 2009 por la presentación que hizo la titular del Registro de Automotores número 2 de la Capital, María Gabriela Taboada de Piñero, una de las juzgadas, a raíz que la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad de Automotor (DNRPA) hizo una auditoría en la que halló las irregularidades en el trámite.

En el juicio también son juzgados la exesposa de Boudou, Agustina Seguín; y los gestores Carlos Alberto Soto y Rodolfo Basimiani, en quienes Boudou carga las responsabilidades.