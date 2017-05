La Multisectorial de Derechos Humanos -DDHH- de Entre Ríos convocó a la sociedad paranaense a concentrarse en la Plaza 1° de Mayo para repudiar el 2×1 que beneficia a los condenados por delitos de lesa humanidad. La actividad será el miércoles a las 18, en consonancia con "la convocatoria que nuestras Madres y Abuelas de Plaza de Mayo hacen en todo el país"."Nos concentramos en repudio al fallo de la Corte que beneficia con el 2×1 a los responsables del Terrorismo de Estado y pretende reinstalar la impunidad en la Argentina", reza el texto. En él, la Mulstisectorial expone: "No aceptamos un indulto encubierto a quienes secuestraron, robaron, violaron, torturaron, asesinaron, desaparecieron, robaron bebés, arrojaron personas vivas al océano y que hoy pueden quedar en libertad con la complicidad de un sector del Poder Judicial y la estrategia negacionista del Gobierno Nacional".En tanto señalan: "Los paranaenses no vamos a permitir que se retroceda más de 20 años de lucha por MEMORIA, VERDAD y JUSTICIA". "La lucha no termina hasta que no encontremos al último nieto. La lucha no termina hasta que no quede ni un genocida libre"."Porque no hay amor en la mentira, no hay reconciliación sin arrepentimiento, no hay perdón sin justicia", finaliza el comunicado.