Agmer denunció que "otra vez, el CGE cerró el acceso al público"

Agmer Paraná se manifestó frente al CGE

Según comentaron empleados del CGE ay para salir, ellos deben pedir una autorización al superior correspondiente. Mientras que sólo se estaba dejando ingresar a "gente seleccionada", por ejemplo, a los que provenían del interior de la provincia.Según denunció Agmer a través de un comunicado, el Consejo General de Educación (CGE) volvió a cerrar hoy el acceso al público,De acuerdo al sindicato docente, "ante esta situación, los vocales en representación de AGMER decidieron retirarse del edificio, luego de dejar planteada la queja y la exigencia de que se habilite el ingreso".La vocal gremial de AGMER, Perla Florentín, presentó formalmente la demanda de que se permita el ingreso a ese organismo, "que, en una situación que se viene reiterando de manera injustificada y preocupante por cuantoLa Comisión Directiva de AGMER ya ha denunciado esta situación, demandando a las autoridades educativas de la provincia que dispongan y garanticen en el CGE el libre acceso, que no debería estar impedido en ningún edificio público, según manifestó el comunicado que lleva la firma de Fabián Peccín, Secretario General de AGMER CDC, y Perla Florentín, Vocal Gremial del sindicato docente.Un grupo de docentes se concentró este lunes en las puertas del CGE para exigir al gobierno provincial "quesegún precisó el secretario general de Agmer Paraná, Claudio Puntel. "Son varias situaciones, pero las más graves con las deLa mayoría tienen liquidados el recibo de sueldo donde consta lo que se les debe pero todavía no se ha librado la orden de pagar", explicó.Según indicó, desde la Seccional se han mantenido contactos con funcionarios del CGE la semana pasada para lograr que se concrete el pago. Se esperaba que fuera efectivizado entre viernes y sábado pero no sucedió así.Frente a esto, los docentes afectados presentaron telegrama obrero "indicando que no pueden llegar hasta la escuela", por lo que están cumpliendo su turno en las puertas del CGE."Estamos exigiendo que algún funcionario del gobierno nos reciba y disponga que esto se pague de inmediato", sostuvo el dirigente, y calificó como, debido a que a los maestros "comenzaron a cortarles los servicios" e incluso, dijo.