No hay acuerdo y se demora la designación del Defensor del Pueblo de la Nación

Foto: Senadora Marta Varela, presidenta de la bicameral de la Defensoría del Pueblo

El lunes 6 de abril de 2009, Eduardo Mondino anunciaba su renuncia al cargo de Defensor del Pueblo de la Nación para dedicarse a la actividad político-partidaria al lanzarse como candidato a senador por el peronismo en Córdoba. Ocho años después, el sillón que dejó en el edificio de Suipacha 365 sigue vacante y corre riesgo de continuar así al menos hasta después de las legislativas.



En agosto pasado la Corte Suprema le ordenó al Congreso designar al Defensor del Pueblo. Hasta ahora la falta de consenso impidió avanzar con el cumplimiento del fallo, mientras se hizo cada vez más larga la lista de candidatos. Además, la comisión bicameral que debe elegirlo priorizó la conformación del Comité Nacional para Prevención de la Tortura, otra de sus competencias. Por estos dos factores, sumados a la menor actividad parlamentaria por las elecciones -y porque nadie quiere anotarse una derrota ni entregar la victoria a otro- se prevé que difícilmente se llegue a un acuerdo antes de fin de año.



Actualmente son una docena los candidatos a ocupar la Defensoría. El oficialismo impulsa a la legisladora porteña Graciela Ocaña -que podría quedar en el camino si es candidata en las elecciones- y a Susana Decibe, exministra de Educación. Con el aval de Elisa Carrió está el fiscal José María Campagnoli. Por su parte, el peronismo quiere para el puesto al exdiputado Humberto Roggero. Otros que están en la danza de nombres son Héctor Polino (Consumidores Libres), Alejandro Amor (Defensor del Pueblo de la Ciudad), Manuel Garrido (exdiputado nacional y exfiscal anticorrupción), Jorge Taiana (diputado del Parlasur y excanciller), Remo Carlotto (diputado nacional), María José Lubertino (exlegisladora porteña y extitular del INADI), José Ramos (exdiputado nacional), y Matías Tombolini (economista).



La bicameral encargada de la tarea está presidida por la senadora Marta Varela (Cambiemos) e integrada por otros 13 legisladores de diversos bloques. Esa comisión debe elevar una terna de candidatos a ambas Cámaras del Congreso. El elegido deberá reunir los votos de las dos terceras partes de los presentes tanto en Diputados como en el Senado.



Desde el oficialismo aseguran que Ocaña es la candidata "perfecta" en función del perfil que se le quiere dar a la Defensoría. Sin embargo, por su pasado con un portazo al kirchnerismo cuando fue ministra de Salud tiene el veto del peronismo. El mismo rechazo, pero por cuestiones distintas, pesa sobre Campagnoli. Por su parte, Roggero cuenta con un fuerte aval del PJ, espacio que tiene amplia mayoría en el Senado y que es la segunda fuerza en Diputados, con un número determinante para alcanzar -o bloquear- los dos tercios necesarios de los votos para el nombramiento.



"Por ahora no hay consenso. Va a llevar tiempo. No se quiere tomar una decisión a la ligera. No se le quiere dar a cualquiera. Tiene que ser una persona que no se identifique con ningún partido. La Defensoría es autárquica, no responde a nadie", explicaron a ámbito.com fuentes parlamentarias.



En el sitio web de la Defensoría se explica que el ombudsman "en el ejercicio de las misiones que la Constitución Nacional y la Ley le encomiendan, podrá iniciar y proseguir de oficio o a petición del interesado cualquier investigación en todos aquellos casos originados por cualquier repartición de la Administración Pública Nacional y las empresas prestadoras de servicios públicos, aún las privatizadas". "Está facultado para realizar investigaciones, inspecciones, verificaciones, solicitar expedientes, informes, documentos, antecedentes, determinar la producción de toda otra medida probatoria o elemento que estime útil a los fines de la investigación", añade.



En la bicameral a cargo de Varela aclaran que "con lo que se va a avanzar fuerte es en el Comité de la Tortura que ahí ya hay garantías para que se conforme este año y ya está abierto el proceso de inscripción". Ese proceso está demorado desde 2012 cuando se votó la ley 26.827. Su función es que se respeten los derechos humanos y se eviten los malos tratos en las cárceles, un tema sensible en la agenda.



Pese a que fallo de la Corte Suprema ya tiene ocho meses, se prevé que el debate sobre el Defensor del Pueblo no avanzará hasta tanto no se defina la cuestión del Comité de la Tortura, que demandará varios meses, por lo que quedará recién para la segunda mitad del año cuando muchos legisladores estén abocados de lleno a las elecciones. En la bicameral reconocen que ven "difícil" que se concluya la designación del ombudsman este año, aunque esperan poder lograrlo.



"Realmente hay una voluntad de todas las fuerzas políticas de llegar a un nombramiento, porque es necesario", afirmó Varela a este medio. "Hay una decisión del Gobierno de definirlo. Personalmente creo que va a ser este año, no veo en el resto de los bloques una intención de demorarlo. Están todos muy interesados y realmente es necesario", agregó y recordó que el propio presidente Mauricio Macri pidió que se avance en la designación del ombudsman.



Varela señaló que "se han ido presentando candidatos muy valiosos" y no descartó que se sumen más nombres a la docena que puja por la titularidad de la Defensoría. "Lograr un nombramiento con las dos terceras partes de las Cámaras no es tan fácil, pero se está avanzando paralelamente, analizando a los candidatos, mientras se trabaja en el Comité de la Tortura", aseveró. "Me arriesgo a que va a salir este año. Más allá de las elecciones hay interés de llegar a un acuerdo", remató la senadora de Unión PRO. (Ambito)