Los docentes universitarios inician un paro que se extenderá toda la semana

Los docentes universitarios pertenecientes a Conadu y Conadu Histórica realizan desde hoy un paro nacional de una semana en reclamo de un aumento salarial de 35 por ciento. La medida contempla también una "marcha federal" a Plaza de Mayo para el martes 16.



Los delegados paritarios tomaron la decisión tras rechazar el jueves último la oferta del Ejecutivo nacional, que propuso un aumento "unilateral" de un 4 por ciento, a cuenta del aumento salarial de marzo.



"Ese 4 por ciento no es una nueva oferta sino un pago a cuenta de la propuesta anterior que incluía un 6 por ciento a marzo, o sea que adelantan menos de lo que ofertaron, una vergüenza", dijo Luis Tiscornia, titular de Conadu Histórica.



"La evidente actitud dilatoria del gobierno, que mantiene congelados nuestros salarios, no hace otra cosa que incrementar el malestar en la docencia universitaria y preuniversitaria", agregó Tiscornia.



Por su parte, Federico Montero, secretario de Organización de Conadu, aseguró que "el Gobierno nacional no tiene la voluntad política de superar el techo salarial del 18-20 por ciento, ni de reconocer la pérdida del poder adquisitivo del año pasado, por lo que se mantienen las medidas de fuerza definidas por todos los sectores de la comunidad universitaria".



Los profesores universitarios exigen una recomposición salarial de 35 por ciento, la regularización de docentes contratados y ad honorem, la implementación plena del Convenio Colectivo de Trabajo y un mayor presupuesto para la universidad, la ciencia y la tecnología, entre otras demandas.