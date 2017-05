Máximo Kirchner negó que Cristina haya dicho que no será candidata en octubre

Política Cristina Kirchner insinuó que no será candidata en las elecciones de octubre

El diputado nacional por Santa Cruz aclaró que la expresidenta "se autoexcluía de la feria de vanidades de la política", pero no necesariamente de competir por un cargo parlamentario."A lo que hizo referencia Cristina de que se autoexcluía era de la feria de vanidades de la política, donde empiezan en el juego de las candidaturas como dice la canción primero yo, después yo", precisó."Tenemos que pensar en una reconstrucción de la Argentina y me excluyo para que nadie se confunda", había dicho en aquella ocasión.El diputado rechazó las interpretaciones que entendían que la exjefa de Estado no iba a competir en los próximos comicios y aclaró que su madre "tiene muchas ganas de aportar".Durante una entrevista con radio AM 750, Máximo Kirchner apuntó contra el oficialismo y señaló que "prometieron que venía algo mejor y cuando uno ve el desarrollo de estas políticas, ve cosas como el fallo del dos por uno".El legislador consideró que, con esta sentencia, "el Gobierno pierde la máscara y se le ve el verdadero rostro", al tiempo que aseguró que "si hay una dirigente que no tiene miedo del escarnio de los medios de comunicación es Cristina Kirchner"."Así como hay una miseria planificada en el plano económico, también hay una miseria planificada en el tema Derechos Humanos. Es un gobierno muy tentado a la represión política y a la represión", agregó.