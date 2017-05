El gobierno entregó elementos a entidad que lucha contra las adicciones

Entregar material como frazadas, zapatillas y una cocina, y acordar la implementación de programas gubernamentales que colaboren en la tarea de recuperación de jóvenes con problemas de adicciones, fue el objetivo del encuentro que la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, y el titular de la Secretaría de Lucha contra las Adicciones (Selca), Mario Elizalde, junto a la esposa del gobernador, Mariel Ávila, mantuvieron este viernes con el director de Casa Lázaro, Jorge Achor.



En calle Salvador Caputo 1153, de Paraná, funciona la Asociación Lázaro. "Este hogar surgió para dar respuesta de parte de la iglesia a muchachos de la calle en situación de riesgo y con problemas de adicciones. Por ello se facilitó este lugar, donde pretendemos reinsertarlos en el sistema, ya que están fuera. Esto es una tarea grandísima y por ello tienen que estar todos los actores juntos", comentó Achor, quien agradeció la visita de la ministra y de la esposa del gobernador, además de otros funcionarios, "que vinieron a darnos una mano y apoyar esta iniciativa que ya han visto funcionando y consideran que vamos por buen camino".



"Vamos a aunar esfuerzos porque solos no lo podemos hacer. También estamos en contacto con nuestros hermanos evangélicos que mucho luchan contra las drogas y estamos convocando a todas las personas de buena voluntad que se quieran sumar", agregó.



En otro tramo de sus declaraciones, sostuvo que "primero tenemos que brindarle una familia a los muchachos porque la han perdido, darles tranquilidad, un espacio donde puedan vivir, desarrollarse y estudiar también porque muchos están yendo a la escuela".



"También queremos que tengan un futuro, un proyecto de vida y es por eso que les ofrecemos distintos talleres, como carpintería, tapicería, huerta, vivero y granja, y queremos incorporar otros para poder darle un mayor abanico de posibilidades para que puedan salir de esta historia tan triste", detalló.



"Son 20 chicos, de los cuales 17 viven aquí en forma permanente y algunos haciendo un proceso ambulatorio, los que atendemos, provenientes de todas las diócesis, pero también tenemos algunos de Santa Fe que están viniendo porque los lugares existentes no alcanzan", continuó diciendo Achor y acotó que desde hace un año y tres meses que el hogar está en funcionamiento, "siempre estamos con la capacidad máxima cubierta".



A su turno, la ministra Stratta dijo que "para nosotros la articulación y el trabajo conjunto no tiene que quedar en el plano del discurso sino de las acciones concretas. Vemos una obra que tiene mucho trabajo, compromiso, sacrificio, y va a ser un placer trabajar con ellos que ya vienen caminando y recorriendo". Luego afirmó: "Tenemos varios programas del ministerio en el marco de la economía social que vamos a trabajar en conjunto para reinsertar estos jóvenes y sembrar un poco de esperanza, de presente y de futuro en sus vidas".



"Acompañamos también con algunas elementos en materia de asistencia, como frazadas, zapatillas y una cocina que se necesitaban pero además vamos a acompañar las demandas del comedor", señaló más adelante la funcionaria y agregó que "esto es poder articular para generar respuesta concretas a una población que es muy vulnerable y que necesita que cada parte haga lo que tiene que hacer, y en este sentido el compromiso nuestro de poder incorporarlos a programas que están vigentes y trabajar en la articulación para dotar de herramientas a los talleres que tienen. Los chicos conocen el oficio y seguramente podremos trabajar en nociones básicas de emprendedurismo".



Finalmente, señaló que el martes se realizará una nueva reunión para "profundizar las políticas públicas a implementar".



A su turno, Elizalde destacó la tarea de Casa Lázaro y mencionó que "desde el año pasado estamos trabajando en conjunto, interiorizándonos sobre toda la tarea que hacen aquí. Creo que la piedra fundamental es que trabajan sobre la persona y eso es clave. Es una vuelta de hoja importantísima. Nos hacía mucha falta un espacio como este, donde herramientas propias del gobierno se puedan volcar a la comunidad de manera fehaciente y esto es lo que más estimula a poder trabajar, a poder dar a conocer la obra que aquí se hace. De parte nuestra todo el apoyo y la colaboración posible".