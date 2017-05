Un proyecto de diputados entrerrianos repudia el fallo del 2x1

La iniciativa es de autoría del Diputado Pedro Báez y lleva las firmas del presidente del bloque, Juan José Bahillo, del presidente de la Departamental Paraná del PJ, el diputado Gustavo Guzman, y la presidenta de la Comisión Banca de la Mujer, Emilce Pross.



"Esta decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ofende no sólo a las víctimas de la última dictadura cívico militar que sufrimos en la Argentina, sino al pueblo en su conjunto" afirma el proyecto en sus fundamentos, y agrega: "la sola intención de equiparar su pena (la de los represores) con la de los delitos comunes redunda el proceso ya abierto por el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y algunos de sus funcionarios, que es negar el genocidio que sufrimos en nuestro país, y pone en riesgo todo el andamiaje jurídico y político que construyó la Argentina en torno a las consignas de memoria, verdad y justicia".



El autor recuerda que el beneficio del 2x1 fue solicitado por el represor, Jorge Humberto Appiani en el marco de la Cáusa Área Paraná, y que fue rechazado por la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná. En ese sentido alerta que la mayoría de los condenados por delitos de lesa humanidad en Paraná, pueden quedar libres.



La iniciativa convoca a la unidad en el rechazo a este fallo "porque viene a consolidar un punto de partida, un piso de impunidad, sobre el cual podrán levantar luego otros mecanismos y artimañas en beneficio de los genocidas", y apela a "los militantes derechos humanos que tuvimos en nuestro país y que se encuentran, con más o menos coincidencias, en casi todas las fuerzas políticas".



En los fundamentos, Báez remarca el carácter "disciplinador" de la medida dispuesta por la CSJN hacia las víctimas y querellantes en causas de Lesa Humanidad, y la "revictimización" que implica.



Por otro lado, destaca "un llamativo cambio de época respecto de la política de derechos humanos en la Argentina" en el cual se enmarca el fallo de la Corte y el llamado a la "reconciliación" de las cúpulas religiosas. En ese marco, repasa algunas de las decisiones políticas llevadas a cabo por el gobierno nacional a través de sus ministerios que "decidieron aplicarle un severo revés a ese proceso de memoria, verdad y justicia que con tanto esfuerzo y sacrificio fuimos construyendo los argentinos gracias a la rebeldía y el ejemplo de las Madres".



Por último, el proyecto advierte que "esto no viene sólo, no se produce en una abstracción histórica, sino que se enmarca en la reedición actual del plan económico que a sangre y fuego impuso esa misma dictadura", el cual está caracterizado por la "liberación de la economía" y "la instalación de un patrón de acumulación basado en la especulación financiera, con altas tasas de desempleo e informalidad, precarización laboral y un creciente proceso de endeudamiento", concluyó Báez.