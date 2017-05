Bordet: "Me voy a poner la campaña al hombro"

"Como presidente del Consejo Provincial del Partido Justicialista, tengo la obligación de reconstruir el peronismo, de hacer una convocatoria amplia a todos los peronistas. Los que estuvieron, los que están, y los que quieren estar", afirmó en Nogoyá el gobernador Gustavo Bordet en un encuentro que integró al peronismo del departamento con Faustino Schiavoni, José Allende y Daniel Koch.En la sede partidaria de Nogoyá, Bordet repasó su historia como militante y candidato, habló de reforma política, garantizó las internas en el PJ, adelantó la conformación de un frente electoral con "los partidos del campo nacional y popular", y reiteró la necesidad de ganar en las próximas elecciones. "Me voy a poner la campaña al hombro", prometió."Vamos a proponer desde el gobierno un proyecto de reforma política que permita y que garantice que haya elecciones internas en todas las ciudades y en todos los pueblos de Entre Ríos para el 2019. Las internas se van a resolver en 2019, las de octubre son elecciones nacionales que se eligen diputados nacionales y ahí tenemos que estar abroquelados", apuntó el mandatario.Bordet estuvo este sábado en Nogoyá donde visitó la Expo Provincial de Leche y entregó aportes por más de siete millones de pesos y anunció obras. Al término del acto se dirigió a la sede del PJ para llevar a cabo un encuentro con los miembros del Consejo Departamental y militantes."Hoy son tiempos que nos toca pelear la adversidad y no nos podemos dar el lujo de tener políticas sectarias", comenzó Bordet. "Es tiempo de generar consensos, criterios de unidad y encaminarnos hacia un gran frente político que necesita el peronismo entrerriano para reafirmar el gobierno provincial y para poder recuperar muchas intendencias", agregó.En vísperas de un nuevo aniversario del nacimiento de Eva Duarte de Perón, Bordet se dirigió a los militantes peronistas de Nogoyá y aseguró que "las puertas están abiertas para todos los peronistas, y para quienes no son peronistas". Acto seguido, dijo que "hacer un frente no significa amontonar", sino que se necesita "tener una misma base ideológica".Para ello confirmó que "estamos hablando con los partidos que tradicionalmente forman parte y los que se sumen del campo nacional y popular".En ese sentido, también anunció que "las elecciones internas están garantizadas" también sostuvo que "como conductor del peronismo" tiene "la obligación de generar una lista con los más amplios consensos para ir fortalecidos a la elección" y, enfático, se comprometió: "voy a ponerme la campaña al hombro, y voy a ir a cada ciudad, a cada pueblo, porque como presidente del partido justicialista soy un militante y no se ganan las elecciones solamente con micrófonos, sino en el territorio, y voy a estar con cada uno de ustedes para defender este proyecto y para defender esta propuesta"."Para llegar al 2019 en estas condiciones es clave ganar las elecciones en octubre, por eso hay que trabajar, hay que pensar con grandeza y hay que tener gestos de amplitud, de generosidad, y ponernos a trabajar fuertemente para que el peronismo vuelva a restaurar los derechos que supimos conseguir", concluyó Bordet