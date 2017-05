Alternativa Radical en búsqueda de la unidad del partido por las legislativas

La Alternativa Radical se reunió este sábado en la ciudad de Villaguay con el conjunto de los representantes de todos los departamentos. Allí, tras repasar la marcha del gobierno nacional, analizar la situación del gobierno provincial, y en particular profundizar la situación del radicalismo y el destino de Cambiemos, se concluyó en conformar una comisión que lleve adelante las conversaciones que ya se vienen manteniendo con los demás sectores internos, según se informó desde el partido a través de un comunicado.La comisión estará integrada por Guillermo Ántola de Gualeguay, Eduardo Álvarez de Concepción del Uruguay, Rubén Polo Ruiz de Federal, Heber Leonardt de Cerrito, Juan Spagnoletti de Federación y Fabián Rogel de Paraná."La preocupación general que reinó en toda la reunión, fue la dispersión del radicalismo y fundamentalmente la casi docena de candidatos que se han conocido y que se han auto proclamado en estos últimos 30 días como candidatos a diputado nacional.En este sentido, varios de los asistentes, sin hacer ningún tipo de mención ni calificación a los hombres y mujeres que ostentan esta posibilidad, coincidieron en señalar que la Alternativa Radical debería seguir profundizando los diálogos que ha venido llevando adelante hasta el momento Fabian Rogel, a través de una mesa para que sea este sector interno el que logre llamar a la reflexión para que junto con el Pro logremos finalmente armar una propuesta electoral y ser triunfantes en las elecciones de este año para poder ser gobierno en el 2019.En la asamblea se ratificó que los dos aliados naturales, el Radicalismo y el Pro, deberían ser quienes integren las listas en los lugares más expectantes, es decir, el primer y tercer lugar para el Radicalismo y el segundo para el Pro, tal cual lo resolvió el congreso partidario", indicó el texto difundido desde Alternativa Radical.Por último, Rogel dijo que "el fantasma del 2015 es el que hay que evitar, donde la dispersión terminó en muy malos resultados para el Radicalismo y no ayudó a armar una propuesta absolutamente consolidada como la que necesita el país y la provincia".Quienes integran la lista de candidatos por el radicalismo, sostuvo la asamblea, deben ser radicales que acumulen para el partido y para ser gobierno en Entre Ríos, no que acumulen para sí y que la candidatura sea un acto de satisfacción personal.Toda la asamblea de Alternativa Radical se pondrá a trabajar para el acto del día domingo 28 de mayo en Paraná a las 12.30 en el club Universitario.Estuvieron presentes Fabián Rogel, Arturo Vera, Sara Folleto, Guillermo Ántola, Daniel Nani, Marta Nuñez, Karina Percara, Arturo López, Eduardo Lawrie, Oscar Chacho Aleano, Celomar Argacha, Eduardo Álvarez, Rafael Arévalo, Domingo Murature, Guillermo Reggiardo, Dardo Ramos, Eduardo Pacot, Orlando Ciardola, Lucas Aleano, Juan Spagnoletti, Ariel Toller, Andrés Pessolani, Pablo Talarico, Néstor Mover, Rubén Ruiz, Marcelo Spinelli, Exequiel Martínez, Lorena Aguilar, Oscar Cardozo, Rolando Kleiman, De León, Lucio Benítez, Michel Amilcar, Silvia Monzón, José Luis Regalado, Matías Regalado, Neri Irigoy, Álvaro Bourlot, Horacio Piceda, Emiliano Acharta, Iván Vernengo, Carlos Magariño, Bruno Giménez, Julián Girard, Heber Leonardt, Carina Guerra, Marco Grinóvero, Daniel Pellenc, Silveiro Manussi, Pedro Coronado, Fabián Garbeza, Silvio Godoy, Daniel Goldberg, Martin Quiroz y Carlos Iparraguirre, entre otros.