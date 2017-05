"Requieren de mi presencia en la Argentina", dijo Cristina al cancelar un viaje

Una vez más, reitero mi agradecimiento por la invitación cursada @OxfordUnion https://t.co/esbJxsiWyL — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 6 de mayo de 2017

Con una carta que publicó en las redes sociales, la ex presidenta Cristina Kirchner se disculpó antes la Oxford Union por haber cancelado su visita a Londres tras, según explicó, conocerse el fallo de la Corte Suprema que habilita el 2x1 para los detenidos en causas por delitos de Lesa Humanidad."Quiero expresarle que -con mucho pesar- me he visto en el deber de posponer la visita a vuestra institución -prevista para el próximo martes 16 de mayo- en razón de que en mi país han ocurrido hechos de suma gravedad, que requieren de mi presencia en la Argentina", asegura en el texto. "Más de 700 genocidas que hoy están en prisión, puedan volver a caminar por las calles con total libertad, como lo hicieron durante la vigencia de la impunidad legalizada", explica ante el presidente de la Oxford Union.Tras anunciar que por ese motivo decidió adelantar su regreso al país, manifestó su voluntad de cumplir con la invitación en el futuro: "Reitero mi agradecimiento por la invitación cursada y quedo a su entera disposición para acordar una nueva fecha que nos permita realizar la presentación en vuestra reconocida institución".