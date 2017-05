Pre-candidata a diputada nacional opinó sobre la interna del Pro en Entre Ríos

Graciela Castro dio a conocer su opinión, a través de un comunicado, bajo el título de "La interna del PRO en Entre Ríos, la `ballena azul` de la política":



"En el trayecto hasta que se llegó el miércoles 3 de mayo a la oficialización de listas, se sucedieron una serie de acciones por parte de la Intervención, que no quisiera entenderlas como avaladas por el propio Presidente Macri, porque ello lesionaría muy fuerte su imagen y las convicciones de los que creyeron que el PRO era la alternativa para nuestro país.



Acciones como:



-Direccionar el accionar hacia un grupo de quienes resultaron en las elecciones del 2015, funcionarios.

-Desarrollo de conductas ligadas a la "obediencia debida"

-La principal herramienta de construcción democrática fue denigrada a términos insólitos, por cuanto Nunca hubo de parte de la Intervención, propuestas de diálogo franco con otras líneas internas.

-Pretensiones basadas en un poder absoluto, concentrado, derivaron en nombramientos que transformaron el espacio político en un "club de amigos"

-Podríamos seguir enumerando acciones que fueron ejecutadas con el claro objetivo de desgastar y desmerecer la participación política de afiliados, traduciéndose en discursos que se cargaron de expresiones públicas donde esos "funcionarios con obediencia debida", manifestaban desconocer a los afiliados que reclamaron a la justicia la democratización del partido, en un acto de negligencia política pocas veces visto en la vida política de la Argentina, siendo esta la principal y la más brutal muestra de lo que habían hecho con el partido del presidente y que me exime de cualquier detalle explicativo .

-Estos discursos se fueron plasmando en conductas reñidas con cualquier principio de convivencia democrática como es el desconocer que no se puede ser juez y parte al mismo tiempo, figura que demuestra una calidad moral altamente cuestionable para un partido que vino con la propuesta del 'cambio'.

- No conformes con ello, cerrada la presentación de listas, se precipitaron a los espacios mediáticos con expresiones como "Somos la lista de Frigerio", "No conocemos a los integrantes de la otra lista" y en la informalidad accedieron a la base de datos presentados por la lista opositora y se lanzaron a la caza de los avalantes de la misma para intentar decepcionarlos en su intención de voto. Lo que deja una muestra cabal del desconocimiento de lo que significa una elección interna y cuáles son sus intenciones en ellas, transformando su performance en una verdadera "ballena azul" de la política para la continuidad del proyecto presidencial.

Frente a este lamentable accionar, se encontraron con un grupo de afiliados que tiene el simple y singular objetivo, de democratizar el partido del Presidente en Entre Ríos y agrupados alrededor de principios básicos de la democracia como son el respeto por el otro, participación y compromiso con los valores del afiliado.

Esta falta de cultura política de algunos actores posiciona al partido del Presidente en un franco espacio de debilidad política institucional, que inevitablemente lleva agua para los molinos de los socios de la coalición y de la oposición.



Pero lo más preocupante de este accionar interno, es que está siendo observado por una sociedad expectante cuyos actores sin estridencias comunicativas y en el boca a boca, sostienen que el partido que vino a presentarse como 'el cambio', se muestra en la primera oportunidad de democratización, como más de lo mismo y agravado con un elevado grado de hipocresía política que preocupa al ciudadano común que es quien teme que la oferta electoral del PRO tenga las características de estos actores internos y los lleve a la pérdida de las esperanzas depositadas en las urnas en el 2015.

La interna del PRO en Entre Ríos con sus pros, que tienen que ver con la democratización del partido, encuentra su contra en el interés a cualquier precio, de legalizar los intereses de una Intervención por medio de una elección interna, usando los más bajos estándares morales de la política para conseguir el objetivo.

Tanta desidia por la vida política de un partido, desencadena una pregunta obligada: ¿se estará jugando alguna carta implícita de desgaste al proyecto presidencial?.

La ciudadanía mira, escucha y decide, menospreciarla equivale a la `ballena azul´ de la política".