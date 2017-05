Marcos Peña: "El 2x1 es un símbolo de la impunidad en la Argentina"

En el marco de una recorrida por obras en Mendoza, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, concedió una entrevista a Radio Nacional y trató todos los temas de la agenda política. Al ser consultado por la postura oficial sobre el fallo de la Corte Suprema que habilita el 2x1 para los casos de Lesa Humanidad, sostuvo que el Gobierno cree que el 2x1 "es un símbolo de la impunidad en la Argentina, que beneficiaba a los delincuentes por crímenes más duros y peor aún si se trata de crímenes de lesa humanidad" y añadió que espera que "sea muy restrictivo".



Sobre ese tema, desmintió un "cambio" en la línea de jurisprudencia de la Corte influido por el Gobierno. Aseguró que aquellos que consideran que hay un cambio de época sólo "refleja una mirada que no contempla que la justicia es independiente".



Sobre la posible proyección de un segundo mandato del presidente Mauricio Macri, el Jefe de Ministros dijo que era muy prematuro aún para hablar de 2019. "Nos aparta de los problemas que tenemos que resolver ahora", sostuvo en el marco de la entrevista con el programa Border Periodismo. Sin embargo, aseguró que el proyecto de Cambiemos intenta continuar y sostenerse en el tiempo.



Respecto al encuentro de esta semana con Alfonso Prat Gay, manifestó que fue "muy positivo" porque comparten los mismos valores y vocación de trabajo. De igual modo, afirmó que el "ex Ministro de Hacienda siempre tendrá un lugar en Cambiemos" aunque no quiso precisar si iba a ocupar algún cargo en el futuro.



Al analizar el panorama económico posterior a las elecciones, sostuvo que no habrá ni tarifazo ni grandes recortes del gasto público y pidió que se dejen de "alentar fantasmas". Pero insistió en la necesidad de reducir el déficit como objetivo a largo plazo.



Al ser consultado sobre la posible candidatura de Cristina Fernández de Kirchner y los planes electorales de sus espacio, aseguró: "Cambiemos depende de Cambiemos y no de lo que haga ella. Ella representa al pasado, pero también a un gran número de argentinos que la respetan y la valoran".



Dijo además que "seguro hasta el cierre de listas va a haber muchas especulaciones" y que es muy triste que "lo único que tenga que promover a la sociedad sean fantasmas". "La gran diferencia con cuando ella gobernaba es que nosotros valoramos el diálogo, ponemos todo sobre la mesa y lo acordamos con los distintos actores", aseveró.





Cumbre regional de Cambiemos



Peña presidirá hoy en Mendoza una cumbre regional de Cambiemos para definir la estrategia política de cara a las elecciones legislativas de este año. El Jefe de Gabinete y el gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, serán los dos únicos oradores del encuentro, que se desarrollará en un hotel céntrico de capital provincial, y del que también participarán el presidente del bloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó, y el ministro de Defensa, el radical riojano Julio Martínez.



Entre otros referentes estarán presentes Rodolfo Suárez, intendente de la capital mendocina y titular de la UCR a nivel provincial; Omar De Marchi, presidente del PRO de Mendoza e intendente de Luján de Cuyo; Clemente Montaña (FE) cuyo referente a nivel nacional es el sindicalista rural Gerónimo 'Momo' Venegas; y Gustavo Gutierrez de la Coalición Cívica.



Según los organizadores, si bien se trata de un encuentro regional, participarán los aliados que componen Cambiemos a nivel nacional, y no a las fuerzas que integran a nivel provincial el Frente Cambia Mendoza, del que forman parte el Frente Renovador, Libres del Sur, y el Partido Socialista, cuyos referentes no han sido invitados a participar del encuentro. En cambio, estará representado el Partido Demócrata que preside Carlos Balter.