Sindicatos docentes levantaron escuela itinerante: recorrerán el país

Durante la jornada también fue levantada en La Plata la

denominada Carpa de la Dignidad que los sindicatos docentes

bonaerenses habían instalado tres días antes frente a la

Legislatura provincial, en reclamo para que la gestión de María

Eugenia Vidal mejore su oferta salarial, luego de que se

realizaran doce reuniones sin llegar a un acuerdo.



"No nos van a poder derrotar. Vi que en algunos medios

decían que levantar esta escuela itinerante era una derrota,

pero en realidad la derrota es del Gobierno y las corporaciones

mediáticas que no nos pudieron doblegar", sostuvo el secretario

general de Suteba, Roberto Baradel, al cerrar la ceremonia en

la Plaza del Congreso.



El dirigente emblema de este conflicto salarial que los

gremios docentes mantienen con el macrismo llamó a "luchar

contra el ajuste y la impunidad", y agregó: "Más temprano que

tarde vamos a ganar esta pelea".



La escuela itinerante se había instalado el 12 de abril y

tras 24 días fue levantada, al cumplirse el plazo del permiso

que otorgó el Gobierno de la Ciudad para que esa estructura

ocupe un espacio público como la Plaza del Congreso.



Entre las provincias que tienen previsto recorrer figuran

Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Entre Ríos,

mientras continúa el conflicto luego de que un fallo judicial

indicara que el Gobierno no está obligado a convocar a los

sindicatos a una paritaria nacional, como reclaman los gremios.

La otra oradora del acto fue la secretaria general de Ctera,

Sonia Alesso, quien sostuvo que la escuela itinerante "es la

respuesta al silencio oficial y a la indiferencia del Gobierno

nacional" y que "es la bronca hecha guardapolvo, tiza y

pizarrón".



En este sentido, afirmó que la estructura montada en la

Plaza del Congreso "no se va, sino que se va a multiplicar

porque va a comenzar a recorrer los caminos de la patria".



"No peleamos solo por salarios, también contra la

subejecución del presupuesto educativo", planteó Alesso, quien

tras enumerar cifras de caídas porcentuales de distintas

partidas para el sector, señaló: "Esto se llama ajuste".



Tanto Baradel como Alesso también condenaron el fallo de la

Corte Suprema que beneficia con el 2x1 a condenados por delitos

de lesa humanidad y convocaron a participar de la marcha que

harán organismos de derechos humanos el próximo miércoles a la

Plaza de Mayo.

Luego de los discursos, subió al escenario un grupo de

docentes de distintas provincias "que le darán continuidad a la

escuela itinerante" en su recorrida por el interior del país,

indicó el locutor del acto, y a quienes Alesso les entregó un

pizarrón, una bandera argentina y una campana de escuela.



Antes de que el acto comenzara pasadas las 19:00, hubo sobre

el escenario de la escuela itinerante varios espectáculos

musicales, incluido uno de la cantante folclórica y exministra

de Cristina Kirchner, Teresa Parodi.



En La Plata, también los gremios docentes provinciales

levantaron la carpa que habían instalado el martes pasado

frente a la Legislatura, al cumplirse el plazo de 72 horas que

había concedido el gobierno bonaerense para que esa estructura

permaneciera allí.



La iniciativa había sido dispuesta por el Frente de Unidad

Docente (integrado por FEB, Suteba, Uda, Sadop, Amet y Udocba)

para mantener encendida la disputa, en momentos en que se

atraviesa una suerte de tregua en materia de paros.



Los funcionarios de Vidal presentaron por última vez un

incremento del 20% y redujo a dos los tramos en los que

aplicará la mejora: 11,5% en abril y 8,5% en setiembre, más

incentivos por presentismo, pero los sindicatos no aceptaron la

oferta.

NA.