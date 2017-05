Peña: El país será "expresión de la región cuando ejerza la presidencia del G20"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, señaló que la Argentina buscará representar la "expresión de una región y no solamente de un país" cuando ejerza la presidencia del G20 en 2018, al disertar en Santiago de Chile en el marco de un foro organizado por el Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales (CCRI).



Peña ratificó que esa distinción en el foro de los países más desarrollados significa para la Argentina afrontar "el desafío más grande de su historia de política exterior", según un comunicado oficial difundido por Presidencia de la Nación.



Desde el país trasandino, el funcionario destacó "el debate que podemos generar en toda la región, no solo a nivel político o estatal sino también con la sociedad civil, el mundo académico y empresario" y, en ese sentido, añadió que se puede proponer una perspectiva" con tres ideas esenciales: "el valor del encuentro, la paz y la diversidad que caracteriza a nuestra región".



El jefe de Gabinete expuso en la sede del CCRI sobre la actualidad argentina en aspectos políticos, sociales, económicos e internacionales y el fortalecimiento de la relación mutua, acompañado por el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, y el embajador en Chile, José Bordón.



En el foro presidido por el ex canciller Hernán Felipe Errázuriz Correa e integrado por políticos, empresarios, abogados y economistas, entre otros, el funcionario argentino remarcó la importancia de la relación bilateral entre ambos países al hablar de "una postura compartida".



Asimismo, Peña aludió a la necesidad de "recuperar y fortalecer la confianza que se había perdido en nuestro país en el cumplimiento de la palabra, en la capacidad de tener instituciones sólidas y en la necesidad de mostrar que los argentinos tenían la vocación y la voluntad de este trabajo en conjunto y llevarlo a la práctica de forma sostenida y creíble".



Al respecto, destacó que "ha sido un enorme avance" el hecho de que ambos países tengan "posturas comunes" en cuanto a trabajar para que la región muestre al mundo de su vocación de "paz, democracia e integración" y "al mismo tiempo involucrarse cuando esos principios están en juego en la región".



Según dijo, a partir de diciembre de 2015, se abre "la posibilidad de mostrar que nuestros gobiernos, independientemente de sus origen de pensamiento, comparten valores profundos en materia de democracia y derechos humanos y del multilateralismo".



Consideró que en ese camino hay que "fortalecer todas las entidades regionales que se puedan para poder plantear la necesidad de que Venezuela retome el camino del estado de derecho, la democracia y respeto por los derechos humanos que se ha dado en la Unasur, la OEA e incluso la CELAC".