Pitura habló del uso de un vehículo y dijo que buscan "desacreditar su gestión"

Los primeros usos

Afectada a su objetivo

Vecinos de Rosario del Tala expresaron su indignación en las redes sociales contra el intendente Hugo Pitura (Cambiemos) por utilizar un vehículo oficial destinado al traslado de niños discapacitados, para un viaje particular de una Academia de Baile para una competencia.publicó imágenes que revelan que la combi fue utilizada, para un fin diferente al establecido en el Programa Nacional, de donde surgió el dinero para que el municipio compre ese vehículo."La combi fue adquirida con fondos de la Ley de Cheques, que es administrado por el Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad, que preside el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CONADIS).La ley establece que esos fondos (los que recibió el intendente Pitura) sean utilizados para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias", señala el sitio."Por lo tanto, la utilización de la combi para el traslado de un grupo de bailarinas de una academia de danzas, el equipo de básquet local o un equipo de una escuela de canotaje, no está dentro de los usos permitidos por la ley", señalóTras la denuncia, el jefe comunal de Cambiemos subió un video a la cuenta de Facebook del municipio de Rosario del Tala para hablar del vehículo.El video muestra al intendente al costado de la combi, observando el descenso en sillas de ruedas de niños discapacitados y con problemas motrices."Esto fue terminado ayer a última hora, así que hoy a primera hora, comenzó a funcionar, así que viviendo el momento con mucha alegría", señaló Pitura y agregó que "algo para destacar es que el servicio es totalmente gratuito y los costos son abonados por el Municipio", dijo el Intendente.El intendente explicó que el vehículo no se había podido utilizar porque debía ser ploteado y la rampa con las exigencias del Conadi, pero una vez que se cumplió, se comenzó con su uso. Pitura lamentó que la combi "no se haya podido utilizar antes" porque "no tenía la rampa para discapacitados"."Este es un hecho histórico porque nunca existió un vehículo municipal de esta naturaleza, destinado a este fin. Hoy se cumple con la misión de atender las necesidades de los chicos con discapacidad y estamos muy contentos", dijo el Presidente Municipal.

La explicación del Intendente

Los fondos afectados a la compra

Colaboración con el transporte

En el área de Discapacidad

Pedido por la escuela

El reglamento de uso

Tras la denuncia, el jefe comunal de Rosario del Tala, contestó en un comunicado enviado a ese medio, "también por otros medios, sin corroborar en la fuente la realidad de la información, han destacado contra mi persona, pretendiendo, en base a publicaciones realizadas en las redes sociales, o", señaló el intendente de Rosario del Tala.El presidente municipal sostiene que "debe reconocerse que esta gestión, a través del trabajo de sus funcionarios y empleados, ha logrado incorporar al patrimonio MUNICIPAL, un nuevo vehículo, esta vez destinado al AREA DE DISCAPACIDAD MUNICIPAL, que a su vez esta misma gestión, creó al poco tiempo de asumir", recordó Pitura en el escrito.Además, explicó que el vehículo se "adquirió en parte, con dinero proveniente del CONADIS (que percibe a través de la Ley de Cheques - ($972.000) y en parte, con dinero genuino de este Municipio ($220.000), con destino prioritario al AREA DE DISCAPACIDAD MUNICIPAL", señaló el intendente frente a los cuestionamientos surgidos en los últimos días.Pitura aclaró que "no existen en la ciudad de Rosario del Tala, escuela Municipal alguna que se dedique a esta problemática, solo funciona a nivel local un Taller "ATADI", que con mucho esfuerzo su Comisión Directiva ha adquirido un vehículo similar y bajo las mismas condiciones para sus alumnos, y la Escuela EEI N° 4 Mayor Pastor que funciona bajo la jurisdicción Provincial. No obstante ser una Escuela que depende DIRECTAMENTE DE LA PROVINCIA, este Municipio durante todo el año 2016 y parte del 2017 ha colaborado y abonado íntegramente el servicio de transporte para trasladar a sus alumnos"."Debe advertirse también y en orden a precisar fechas e instrumentos legales obviados por esa publicación, que por Acta Nº 777 del 21/09/16 se aprobó por el CONADIS la solicitud del subsidio gestionado al iniciar mi gestión y el 19/12/16 por Resolución MOS 2478 se resolvió otorgar a la Municipalidad de Rosario del Tala dicho subsidio, notificándosenos dicha resolución el 23/01/17. El 20/02/17 se realizó la apertura de sobres de la licitación para la compra del vehículo. En fecha 06/03/17 se aprobó dicha Licitación y el 14/03/17 se facturo dicha unidad", indicó el escrito enviado a este medio y agregó que "inmediatamente, de recibir la unidad se realiza la inscripción registral el día 05/04/17. DESDE ESA FECHA EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA AFECTADO AL AREA DE DISCAPACIDAD DE ESTE MUNICIPIO, interés prioritario para el que fue adquirido, mientras que se preparaba con el ploteado y la construcción de la rampa, requisito fundamental para su uso en discapacidad", resalta el intendente Hugo Rubén Pitura ante las versiones vertidas en medios digitales."Atento que la Municipalidad se encontraba abonando un servicio de transporte a la escuela Provincial Publica antes citada, me pareció oportuno ofrecer el servicio de la Combi en su reemplazo, cuestión que se concretó el día 03 de Mayo del presente año y a causa del pedido realizado formalmente por la vice dirección de dicha escuela el día 28/04/17 expediente 1.364. Es decir, que el servicio Municipal de transporte, se efectivizó, al segundo día hábil de la presentación de la lista de los niños a transportar y de la solicitud de dicho establecimiento educativo Provincial", sostuvo Pitura."Debe aclararse que aun comprometido el uso de la COMBI en colaboración con el establecimiento educacional provincial, deberá compatibilizarse el uso del vehículo con el AREA DE DISCAPACIDAD MUNICIPAL para la cual se ha adquirido y la amplia labor que desarrolla la misma, además de ajustarse al Reglamento de Uso vigente en tal sentido", explicó el presidente comunal de Tala.Además, remarcó que "", afirmó Pitura.En referencia a la publicación mencionada, el intendente sostuvo que "el grupo de bailes al que refiere la nota publicada por ese sitio digital,o emprendimiento propio de persona alguna, de tal forma,".Finalmente, Pitura agradeció "la oportunidad de aclarar el tema, y ofrecer toda la información oficial, genuina y verdadera de cada situación o acto administrativo de esta gestión, la que por ser nueva y aprender de sus errores, no por ello incurre en prácticas desleales, espurias e ilegales a que nos acostumbramos a observar en anteriores gestiones", finalizó.