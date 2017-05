UPCN llevará su mensaje sindical a las reparticiones provinciales

En el marco de las asambleas que UPCN viene realizando en distintos organismos provinciales, este viernes fue el turno de las oficinas del Boletín Oficial, pero cuando llegaron a la puerta del edificio del Consejo General de Educación, donde también funciona Desarrollo Social, se registraron incidentes y no pudieron llevar a cabo la medida sindical."Cuando quisimos ingresar con los delegados para llevar el mensaje del sindicato, no nos permitieron pasar, hubo unos forcejeos en la puerta, y algunas de las mujeres estuvieron en esa situación desagradable", denunció Carina Domínguez, secretaria de Prensa de UPCN."La jornada tuvo ese sabor amargo, de no haber podido hablar con todos los compañeros", lamentó la sindicalista, al tiempo que advirtió que seguirán la semana próxima con el plan de lucha, si no hay convocatoria por parte del Ejecutivo provincial. "Vamos a ir oficina por oficina, para que nadie tenga que ser mirado por escuchar lo que dice el gremio, y vamos a ir informando", indicó aEn la oportunidad, Domínguez apuntó: "El gobierno nacional nos destrata, nos ningunea, y en la provincia, parece que a este mensaje también lo están haciendo propio algunos funcionarios, y piensan que vamos a ir a romper cosas"."Los trabajadores estamos para cuidar las oficinas públicas porque son nuestros lugares de trabajo, siendo que lo único que queremos decir es que la estamos pasando mal, que necesitamos de la discusión salarial", finalizó.