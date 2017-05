Hasta el 19 de mayo están disponibles los padrones provisorios para que la ciudadanía habilitada para votar pueda efectuar consultas y hacer los reclamos pertinentes sobre sus datos registrales.Desde la Secretaria Electoral Nacional Distrito Entre Ríos, ante, instaron a los ciudadanos a realizar la consulta en los padrones, para ver si están incluidos y si están correctamente incluidos."Porque si existe algún error u omisión, si el ciudadano no hace el reclamo, no saldrá en el padrón definitivo", aclaró Lilia Ceballos, secretaria administraría de la repartición.Y en esa línea advirtió que el reclamo que se realice debe estar dentro del plazo de cierre, el 25 de abril. La aclaración se debe a que se recibieron reclamos con fechas posteriores a la estipulada, "y éstos no son tomados porque la fecha de cierre fue esa".Este padrón provisorio será la base, tanto para las elecciones de agosto como las de octubre. Y según revelaron adesde la Secretaria Electoral Nacional, de acuerdo al padrón provisorio que aún no fue depurado, "alrededor de 1.070.000 entrerrianos están habilitados a votar en agosto".Las consultas pueden realizarse en la sede de la Secretaria Electoral, en Urquiza 840, vía e-mail a reclamos.padron@pjn.gov.ar o telefónicamente al 0800-999-7237.