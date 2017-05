Agmer se refirió a suspensión de fallo que obliga a convocar paritaria nacional

El secretario General de Agmer, Fabián Peccín, se refirió,en diálogo con Elonce TV, a la suspensión del fallo que obliga a convocar a paritarias docentes nacionales: "Si bien es de efecto suspensivo, no quita que desde el gobierno nacional se deba convocar a la paritaria y es lo que estamos exigiendo. La justicia ha dado los pasos correspondientes, falta la definición política del gobierno nacional como lo estamos exigiendo desde principios de año, y así poder discutir dentro de la Ley de Financiamiento, todos los recursos necesarios, tanto del fondo compensador, como la pauta salarial para poder discutir en las provincias".



El fallo judicial que obliga al Gobierno a convocar a paritarias a docentes nacionales no se aplicará hasta que la Cámara del Trabajo se expida, ya que la resolución fue recurrida y la jueza concedió ese recurso con "efecto suspensivo", se conoció hoy.



Este viernes será el Congreso de la entidad gremial en Concepción del Uruguay. "Resolveremos mañana con los mandatos de cada departamento las acciones a seguir. Hasta que no tengamos una propuesta que el conjunto de la docencia determine que es la que se va a aceptar, la Carpa seguirá presente frente a Casa de Gobierno", mencionó.



"Reclamamos la derogación de los días descontados, la derogación de la reglamentación 2566, y la propuesta superadora que hemos definido en nuestros Congresos", recordó el secretario General de Agmer.



En referencia a la última propuesta salarial del gobierno provincial, Peccín entendió que "no supera las expectativas con las cuales fuimos a la audiencia, no tiene recuperación del poder adquisitivo respecto del año anterior y en la proyección inflacionaria para este año, no alcanza a cubrir la realidad que se está viviendo en relación al poder adquisitivo que se va perdiendo".



Recordemos que la propuesta que el Gobierno presentó este martes a los gremios docentes consiste en un 23,5 por ciento: Seis puntos que ya fueron liquidados en el mes de marzo, cuatro puntos que se liquidan a partir del 1º de abril (si es aceptada), 7,5 por ciento en el mes de julio y seis en el mes de octubre". El aumento no es acumulativo. Elonce.com.