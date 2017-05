Se movilizaron en Paraná para repudiar el fallo del "2 x 1" de la Corte

, para rechazar el dictamen que permite la aplicación del cómputo del 2x1 para las penas de prisión por delitos de lesa humanidad.La convocatoria se da, según explicaron los organismos de Derechos Humanos.Se estima que unos 750 militares y policías están presos sin condena firme en los casos de delito de lesa humanidad, estarían habilitados para pedir el beneficio del 2 x 1 y el acceso a la libertad condicional, una vez cumplidos los dos tercios de la pena impuesta, luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia.La decisión judicial despertó un fuerte repudio."Este tipo de medidas buscan es garantizar la impunidad y retrotraer este proceso de verdad. Vamos a trabajar para revertirlo", dijo a, Matías Germano.Clarisa Sobko, por su parte, expresó: "Repudiamos a la Corte Suprema de la Justicia, y de aquí en más, tenemos que seguir teniendo estrategias en contra de estas políticas. Vamos a trabajar para que se dé marcha atrás en el proceso que nos quieren imponer de Memoria, Verdad y Justicia, aunque nos lleve más tiempo del que estamos acostumbrados"."Esta ley rigió de 1994 hasta 2001, año en el que fue derogada. Los delitos fueron cometidos desde el '76 hasta 1980, y por lo tanto no es de aplicación esta ley; los delitos fueron juzgados posterior a la derogación. Esto fue dicho y ratificado por la Justicia de primera instancia en Paraná, como por la Cámara federal de Apelaciones. Apelamos a que el juez Leandro Ríos y la Cámara Federal de Apelaciones siga teniendo este mismo criterio, ante eventuales pedidos de personas que se encuentren privadas de la libertad pro juicios de lesa humanidad, en la ciudad", puso relevancia en diálogo con, el abogado Marcelo Boeykens.A su vez, Piérola, dejó en claro que la manifestación que se realizó este jueves, "fue espontánea y ante la reacción y bronca ante este atropello a largos años de la lucha por la Verdad, la Memoria y la Justicia. El Poder Judicial es el gobierno. No vamos a tolerar más, ningún avance de la impunidad y la derecha"."Este retroceso pone en jaque a la Patria en su conjunto, pro que la Argentina ha hecho un camino que no se puede desandar en materia de Memoria, Verdad y Justicia. La Corte Suprema de Justicia puede hacer lo que quiera, aún de la forma bochornosa en la que lo está haciendo, pero la Patria lo va a repudiar, como es el ejemplo de lo que está ocurriendo en Paraná", opinó Julián Froidevaux.