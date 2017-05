Promoción de innovación tecnológica: Banco Mundial destacó la labor provincial

Representantes del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) del Banco Mundial, institución que financia proyectos de innovación y desarrollo a través de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica del Estado nacional, estuvieron este lunes en Paraná para conocer el trabajo de quienes fueron beneficiarios de diversas herramientas de financiamiento, entre ellas, las Becas Jóvenes Profesionales TIC.



Esta herramienta busca fomentar el espíritu emprendedor y reducir la deserción estudiantil en las últimas fases de la formación académica, y Entre Ríos en 2016 presentó 116 proyectos de los 406 que hubo en el país. De esas iniciativas, 100 ya fueron aprobadas con lo cual se inyectará al mercado 14 millones de pesos en ese concepto. Estos números resultan de una dinámica de trabajo que el gobierno provincial, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, ha puesto en marcha desde 2012 hasta la fecha y que incluye la articulación con universidades, la Gira TICs en diversas localidades de la provincia, asesoramiento permanente, Encuentro TIC y seguimiento continuo.



Al respecto, el especialista del Banco Mundial, Cristian Quijada Torres, manifestó: "Quiero destacar el rol de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de Entre Ríos. Es notable. Lo vemos en otras provincias y países, que si hay actores como ustedes dentro de las reparticiones de gobierno que no se ponen como metas dinamizar el sistema de esta manera, líneas como el Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software (Fonsoft) y las becas, por ejemplo, no se hacen y nos preguntas cómo debemos hacerlo", comentó al finalizar la ronda de presentaciones de los proyectos que se organizó desde la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación.



"Estas son cosas concretas que los gobiernos pueden hacer, pero si no se organizan y no lo hacen, estas oportunidades se pierden. Por eso, ustedes son los primeros entre las provincias que acceden a estas becas en la tabla. Tienen alrededor del 23 por ciento y esto es por el trabajo que han hecho de tomarlo como meta, vincularse con los diferentes actores, coordinar y trabajar con el conjunto. Eso es parte del éxito que otros lugares no tienen", dijo Quijada Torres a la secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación, Luisina Pocay.



"Destaco el liderazgo que ha tomado la Secretaría al haber coordinado con todas las universidades, los estudiantes y las empresas. Creo que están en muy buen camino. Tienen claro eso. Lo que les sugiero es que hagan más, sean más ambiciosos. Ustedes tienen todas las capacidades, tanto humanas como capital social. Tienen las relaciones, hay coordinación y hay una visión de adonde quieren ir. Ahora sólo resta potenciar eso cada vez más", sostuvo.



El especialista del Banco Mundial dijo: "Felicitaciones. Quedo muy bien impresionado. Ustedes como Secretaría hagan mucho trend marketing como motivación para hacer más y mejores proyectos de los que están haciendo. Felicitaciones porque me sorprende mucho como hacen tantas cosas con tan poco", insistió.



Por último, Quijada Torres les dijo a los jóvenes entrerrianos que presentaron sus iniciativas: "Lo que necesita Argentina es gente como ustedes, que tengan ideas, ideas diferentes y que las puedan llevar después a un producto o a una empresa. Eso es lo que necesita Argentina, más ideas, más emprendedorismo y más soluciones.", concluyó.



Por su parte, Pocay sostuvo: "Es de público y grato cocimiento, nuestro alcance y buen trabajo logrado entre jóvenes aspirantes al beneficio, equipos de gestión de las facultades con carreras afines y el equipo de la Secretaría a mi cargo en cuanto a calidad y cantidad de presentaciones y aprobaciones a ésta última herramienta de financiamiento". Por tal motivo, "a los integrantes de la misión del BIRF les interesó conocer el trabajo de quienes fueron los propios beneficiarios".



Se refirió a los tres ejes de trabajo de la Secretaría, entre ellos, el fomentar la cultura emprendedora y trabajar con los emprendedores con las distintas líneas de financiamiento que existen. También precisó que la divulgación científica es otro de los ejes, al igual que la innovación asociada a las empresas.



"Cuando se inició nuestra gestión y apareció esta convocatoria, la tomamos como punta de lanza para salir a territorio. Vayamos a las universidades, veamos cuáles son sus problemas, cuáles son sus necesidades y qué tipo desarrollo pueden llegar a tener a largo de su vida profesional", recordó.



"Nos hicimos fuerte en esta línea, y desde nuestro equipo técnico y de las propias facultades. Esto ha dado buenos resultados, e incluso se hizo un encuentro de jóvenes profesionales TICs", comentó luego.



"Más allá del financiamiento, lo que nosotros queremos es que los proyectos de innovación tecnológica se concreten, se desarrollen y que nuestros jóvenes se queden en nuestra provincia. Son datos que nos enorgullecen y nos generan un doble desafío porque ahora tenemos que trabajar para ver qué hacemos con las capacidades de estos jóvenes y el recurso altamente calificado. Como provincia, buscamos que se quede este recurso en Entre Ríos a desarrollar sus proyectos", concluyó.





El encuentro



El encuentro se realizó en abril en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en Oro Verde. Además de Pocay en representación del gobierno provincial, estuvieron presentes los técnicos del Banco Mundial Cristian Quijada Torres, Robert Hodgson y Vanessa Uchiyama, autoridades de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), la Facultad de Ingeniería de la UNER y representantes de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, del Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software (Fonsoft) y del Fondo Argentino Sectorial (Fonarsec).