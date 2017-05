Quedó suspendido el fallo que obliga a convocar a paritarias a docentes nacional

El fallo judicial que obliga al Gobierno a convocar a paritarias a docentes nacionales no se aplicará hasta que la Cámara del Trabajo se expida, ya que la resolución fue recurrida y la jueza concedió ese recurso con "efecto suspensivo", trascendió hoy.Sin embargo, la Unión Docentes Argentinos (UDA) -que impulsó la medida cautelar original- adelantó en un comunicado que recurrirá esa decisión y cuestionó a la magistrada.La resolución fue emitida por la titular del Juzgado Nacional del Trabajo número 60, Alicia Pucciarelli, que además de conceder el recurso de apelación, denegó un pedido de nulidad que también había articulado el gobierno.En la práctica, el fallo originario dictado en una medida cautelar no fue revocado -todavía no ingresó a la Cámara- pero habilita al gobierno a no llamar al diálogo a los gremios de docentes nacionales, un reclamo permanente de los dirigentes sindicales.UDA salió al cruce de versiones periodistas sobre una supuesta revocatoria de fallo y sostuvo que "condicionar a la Justicia es la peor decisión"."En el litigio que nuestra entidad viene librando en el marco de la Justicia Nacional del Trabajo, la Jueza actuante, la titular del Juzgado N° 60, ha resuelto denegar el recurso de nulidad articulado por la parte demandada Estado Nacional (Ministerio de Educación y Deportes y Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación)", aclaró.Agregó que "la medida cautelar fue recurrida por el Estado Nacional, habiendo sido dictada en fecha 5 de abril de 2017 por la Jueza Dora Eva Temis, titular del Juzgado N° 58 de la Justicia Nacional del Trabajo".En medio de esta controversia judicial, el Gobierno nacional recusó a la jueza Temis y el ministro de Educación, Esteban Bullrich, y aseguró que el fallo de la magistrada fue "subjetivo"."En el estado actual de la causa la jueza actuante del Juzgado 60 ha resuelto proveer el recurso de apelación con efecto suspensivo, para su tratamiento en la Excelentísima Cámara del fuero; medida que será recurrida por su manifiesta ilegalidad y arbitrariedad manifiesta", advirtió el gremio.Señaló además que "este proceder evidencia la gravedad institucional denunciada por nuestra organización sindical que denota el mal desempeño de los funcionarios actuantes". (NA).-