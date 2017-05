Presentaron nueva herramienta de financiación para innovación productiva

Representantes de municipios, cámaras, asociaciones, cooperativas y ONG's participaron de una reunión informativa sobre la convocatoria para acceder a financiamiento de proyectos vinculados a recursos naturales, medio ambiente y energías renovables. La convocatoria se realizó en forma articulada entre las Secretarías de Ciencia y Tecnología y Ambiente de la provincia; el financiamiento impulsado por el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, busca dar respuesta a demandas puntuales locales.



La reunión tuvo lugar en el Centro de Convenciones La Vieja Usina de Paraná y contó con la presencia de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, Luisina Pocay, y el director General, a cargo de la Secretaría de Ambiente, Roberto Zabala. Ambos agradecieron la asistencia de distintos representantes de municipios, cámaras, asociaciones, cooperativas y ONG's.



Zabala destacó que esta convocatoria se enmarca dentro del Programa de Reconversión Industrial que lleva adelante la Secretaría de Ambiente, y que por pedido del gobernador Bordet, venimos trabajando de manera transversal y en equipo las distintas áreas provinciales, para llevar mejores soluciones a los ciudadanos, para lograr la reconversión de la matriz productiva en Entre Ríos hacia una producción sustentable".



En cuanto a la convocatoria, Zabala refirió que, desde el marco de la innovación productiva, busca dar respuestas puntuales a demandas locales. "La reunión de hoy ha brindado información sobre la presentación de proyectos que permiten acceder al financiamiento para organismos, industrias y ONG's, que realizan un trabajo muy importante y muchas veces no tiene el apoyo económico necesario".



También por su parte, Luisina Pocay, secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación, valoró la labor conjunta con la Secretaría de Ambiente: "Estamos hoy aquí concentrados porque hay financiamiento para el desarrollo de proyectos pero además hay ganas de trabajar de manera conjunta y articulada". Agradeció además la presencia de representantes de distintas instituciones, empresas, unidades de vinculación tecnológica, centros de investigación y facultades.



Pocay detalló que las provincias miembros del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (Cofecyt) "hemos solicitado fuertemente que se le dé más importancia a este espacio y que sea entendido lo que queremos hacer como provincia. En ese sentido, y en el marco del Consejo, se han generado nuevas líneas y herramientas de financiamiento, entre otras cuestiones".



La convocatoria



El Estado convoca a la presentación de proyectos de Innovación Productiva (PFIP), Medio Ambiente y Energías Alternativas, para la adjudicación de aportes no reembolsables destinados al financiamiento de proyectos con alcance municipal, provincial o regional, identificados como prioritarios por las autoridades provinciales en Ciencia y Tecnología acreditadas ante el COFECYT, a través de proyectos del sector público y privado.



El Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (Cofecyt) realiza esta convocatoria en el marco del Programa Federal de Ciencia y Tecnología para la presentación de Proyectos Federales de Innovación Productiva Medio Ambiente y Energías Alternativas.



El objetivo es financiar proyectos sustentables que tengan como finalidad el cuidado del ambiente y calidad de vida de la población, la adopción de tecnologías apropiadas para asegurar una utilización racional de los recursos naturales, así como la distribución de energía suficiente en todo el país y en todos los niveles sociales de la población.



Los beneficiarios previstos son personas jurídicas constituidas como tales al momento de la presentación del proyecto, los organismos gubernamentales y los organismos no gubernamentales.



Se destinará un monto total de 48.000.000 pesos, siendo los aportes no reembolsables de hasta 2.000.000 de pesos por jurisdicción.